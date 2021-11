BH: igreja promove exposição e leilão de oratórios feitos pela comunidade

Exposição conta com 100 oratórios (foto: Flávia Fonseca/Divulgação )





Inspirado na exposição 'Sagrado de Odette Castro', por meio do grupo Marias Bonitas de Lourdes, o pároco, Padre Márcio Almeida do Prado, da Paróquia Nossa Senhora da Divina Providência, no Bairro São Luiz, em BH, lançou o projeto 'Seu Canto para Maria', a fim de homenagear os diversos títulos de Nossa Senhora.









Os paroquianos interessados adquiriram uma caixa e uma imagem de Nossa Senhora de sua devoção. O kit foi transformado em oratório e devolvido à igreja para ser leiloado, sendo toda a renda revertida para as obras da paróquia.

Impedidos de fazer a confraternização tradicional com barraquinhas e quermesses, a confecção dos oratórios foi a maneira encontrada para unir os fiéis em prol de um objetivo comum.

Oratórios confeccionados pelos paroquianos, na Igreja Nossa Senhora Divina Providência, na Pampulha (foto: Flávia Fonseca/Divulgação )

Mais de 100 oratórios foram confeccionados e estarão expostos na igreja Matriz de Nossa Senhora da Divina Providência, na Pampulha, até 21 de novembro.

No sábado, às 20h, haverá uma live mariana, onde os paroquianos farão uma homenagem a Nossa Senhora por meio da música, quando os oratórios também serão mostrados.

Exposição e Leilão de Oratórios 'Seu Canto para Maria'



Avenida Expedicionário Bemvindo Belém de Lima, 1038 - Bairro São Luiz - Pampulha

Até sexta-feira: 8h às 12h e 13h às 21h (missa às 19h30)

Sábado: 8h às 12h e 16h às 19h (missa às 17h)

Domingo: 8h às 12h (missa às 10h) e 16h às 21h (missa às 18h e 20h)