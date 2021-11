Alok retoma em Nova Lima, neste domingo (14), agenda de shows no Brasil

Neste domingo, Alok vai tocar músicas do disco que gravou em estúdio nova-limense durante a pandemia (foto: Gil Inouie/divulgação)





O DJ Alok escolheu Nova Lima para fazer sua primeira apresentação presencial no Brasil após as restrições impostas pela pandemia. Ele vai tocar neste domingo (14/11) à noite, no espaço Star 415, no Jardim Canadá. Outra atração será a dupla sertaneja Israel & Rodolffo.









Alok conversou com o Estado de Minas sobre a retomada de sua agenda brasileira depois de se apresentar no festival Untold, na Romênia. “Fiz um show fora do Brasil e foi incrível. Ficou o sentimento de que faltava a volta ao meu país para preencher esse espaço”, conta.

Nova Lima foi o “refúgio” de Alok para gravar seu álbum em coautoria com povos indígenas. Realizado durante a pandemia, o disco traz a imersão musical e espiritual do DJ nas tradições kariri-xocó, huni kuin, iauanauá e guarani.





Fazer na cidade mineira sua primeira apresentação presencial no Brasil tem significado especial, revela Alok. “Voltar para aquele lugar onde estava imerso na criação do álbum – inclusive, vou tocar algumas músicas dele –, traz o retorno das (minhas) perspectivas. O showbusiness estava muito incerto, a gente não sabia como as coisas seriam para essa volta. A gente pode até ter planejamento, mas quando não tem a perspectiva de quando as coisas vão retomar, a gente vive muita angústia, ansiedade, estresse. O show marca a volta, mesmo, dessa perspectiva”, afirma.





O progresso da vacinação no país deixa o DJ confiante. “Mesmo se (o show) fosse legal, mas não fosse moral, eu não faria. Tanto é que já houve algumas reaberturas e nunca participei. Agora, sinto que a população está com a vacinação avançada, as coisas voltando à normalidade. Eu me sinto mais seguro para voltar sem colocar outras pessoas em risco”, afirma.





O espaço Star 415 pode receber até 4 mil pessoas. O público deve apresentar uma cópia do cartão de vacinação contra COVID-19 ou o ConectSUS com as duas doses ou a dose única.





Quem não completou o esquema vacinal terá de mostrar o resultado de teste negativo para o novo coronavírus, realizado até 72 horas antes do evento.

ALOK

Neste domingo (14/11), às 20h. Star 415. Rua Star, 415, Jardim Canadá, Nova Lima. A partir de R$ 220 (feminino) e R$ 250 (masculino). Ingressos: https://star415eventos.com.br/alok-israel-e-rodolffo__86