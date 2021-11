Daparte lança o álbum 'Fugadoce' e se prepara para cair na estrada

'oão Ferreira (voz e guitarra), Juliano Alvarenga (voz e guitarra), Bernardo Cipriano (voz e teclado), Túlio Lima (voz e baixo) e Daniel Crase (bateria) devem iniciar em dezembro os shows de lançamento do disco (foto: Rafaela Urbanin/Divulgação)

"Agridoce" é o adjetivo que a Daparte usa para descrever seu segundo álbum, que chega nesta quinta-feira (11/11) às plataformas digitais. Ao longo do último ano, oito das 13 canções que compõem "Fugadoce" foram lançadas como singles. As faixas inéditas são "Você gosta dela", "Carnaval", "Cláudia", "A noite" e "Queria eu".





Formada por Juliano Alvarenga (voz e guitarra), João Ferreira (voz e guitarra), Bernardo Cipriano (voz e teclado), Túlio Lima (voz e baixo) e Daniel Crase (bateria), a Daparte lançou seu primeiro disco, “Charles”, em 2018, emplacando os hits “Guarda chuva” e “Acidental”.





No segundo trabalho, destacaram-se até aqui “Iaiá”, “Segundas Intenções”, “Nunca fui desse lugar” (feat. Lagum), “3 da manhã” e “Calma”. A pandemia de COVID-19 afetou o cronograma de lançamento do disco, inicialmente previsto para 2020.





Na visão da banda, a espera foi positiva porque viabilizou o aumento da base de fãs nas plataformas digitais no período de divulgação. O videoclipe de “Eu nunca fui desse lugar” (feat. com Lagum), por exemplo, alcançou mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. No Spotify, o grupo soma 150.649 ouvintes mensais.





“É um álbum bem promissor. O fato de a gente ter lançado vários singles deu um hype e a gente já chega com algumas músicas conhecidas pela galera. Acredito que os shows vão ser cheios de cantoria, com todo mundo cantando as músicas junto com a gente. Esse lançamento é um passo bem importante para a banda”, afirma João Ferreira, de 23 anos.

Para Juliano Alvarenga, de 22, esse é, “sem dúvida, o melhor material” da banda. “É um disco que finca a bandeira de quem a gente é. A gente está muito ansioso para lançar as músicas que o público não conhece”, diz.





O guitarrista afirma que a Daparte “tirou ‘Charles’ como uma lição para entender o que a gente identificava mais com o nosso estilo. Nosso primeiro disco tinha várias músicas diferentes umas das outras. Nesse segundo disco, a gente vem com uma proposta mais certeira de quem a gente quer mirar como público-alvo. Fizemos as composições de acordo com o que as pessoas iam entender da nossa forma de comunicar”.

Com letras sentimentais e reflexivas, e uma sonoridade que concilia momentos de alto-astral e melancolia, o álbum ganhou o nome “Fugadoce” durante o isolamento social por ser coerente com a dicotomia das músicas e a proposta da banda de fazer “música para dançar enquanto chora”.

“É meio agridoce. São músicas alegres, com letras mais tristes. A gente queria um nome para representar essa ambivalência da banda. Ao mesmo tempo em que tem essa coisa desesperada da ‘fuga’ tem a calma do ‘doce’”, descreve João Ferreira.





O amadurecimento da banda se concretiza também em reconfigurações. Juliano Alvarenga assume de vez o local de vocalista, ao lado de João Ferreira, cantando na maioria das faixas.





“No primeiro álbum, eu canto duas músicas. Era um momento em que eu não me sentia seguro para cantar e ainda não fazia muita música. Comecei a compor mesmo com 19, 20 anos. Aí fui me descobrindo. Sempre gostei de cantar, as pessoas sempre me apoiaram e nesse álbum me senti mais à vontade, mais feliz fazendo isso”, diz o filho de Samuel Rosa.





Na opinião do vocalista e guitarrista, “Você gosta dela” é a faixa mais forte do disco. Produzida por Tibery, da cena do rap, ela incorpora elementos eletrônicos ao som característico da Daparte.





O refrão faz referência ao filme “E o vento levou” (1939). A canção celebra o amor e diversidade, exaltando todas as formas de amor, corpos e padrões de beleza. “A ideia dessa música é aproximar as pessoas. O videoclipe parece com os rolês que a gente gosta, com nossos amigos. O pessoal sendo quem é, fazendo o que quer, curtindo a juventude com várias formas de amor, sem preconceito”, diz João Ferreira. O videoclipe será lançado nesta sexta-feira (12/11).





A balada romântica “Claudia” é uma homenagem a Claudia Villafañe, ex-esposa de Diego Armando Maradona (1960-2020). A letra faz referência ao namoro dos dois na juventude. “A gente gosta muito do Maradona”, confessa Juliano.





"Carnaval" simboliza bem o clima “agridoce” do álbum. No lugar do entusiasmo típico da folia, a música aborda o fim de um relacionamento. “O refrão fala que, ao deixar a lágrima secar, você consegue enxergar melhor. Quando os olhos secam, a gente vê o carnaval. Agora que o choro passou, a gente consegue ver a beleza das coisas”, observa João Ferreira.





As referências pop que inspiram o grupo também marcam presença. “Segundas intenções” faz uma homenagem a "Se…", de Djavan; “Você gosta dela” remete à malandragem de Jorge Ben Jor. A estética da capa do disco e dos videoclipes é retrô.





“Nosso som traz isso (o retrô), as nossas referências misturam Beatles com Rex Orange County, Jorge Ben com Sticky Fingers. São sempre coisas antigas e novas que a gente gosta de escutar. Então, nosso som mistura essas roupas que a gente traz nas fotos e nos vídeos”, diz João.





As participações também revelam as duas cenas nas quais a Daparte transita. “Pescador” (com Zé Ibarra) representa um lado mais cult, enquanto “Nunca fui desse lugar” (com a Lagum), o mainstream. “A gente está no meio desse caminho, que é um espaço bem legal, na minha opinião, porque a gente consegue conversar com a galera. Mesmo sendo uma banda pop, a gente consegue trazer o pessoal de outras vertentes da música também.”





A partir de dezembro, a Daparte cumpre uma agenda de shows de divulgação de “Fugadoce”, que, além de BH, inclui São Paulo, Rio de Janeiro e o Sul do Brasil.





*Estagiário sob a supervisão da editora Silvana Arantes





“Fugadoce”

Daparte

13 faixas

Disponível nas plataformas digitais a partir desta quinta (11/11)

O videoclipe de “Você gosta dela”, dirigido por André Grecco e Pedro Milagres, será lançado no YouTube na sexta