Ator e dramaturgo Germano Melo lança primeiro livro

O ator, dramaturgo e roteirista Germano Melo lança seu primeiro livro, “Dançando sobre o abismo – Trilogia teatral” (Editora Javali), nesta quinta-feira (11/11), das 18h às 21h, na Quixote Livraria e Café (Rua Fernandes Tourinho, 274 – Savassi). A obra reúne três dramaturgias escritas pelo autor: “Norma D.” (2016), “Eclipse solar” (2018) e “Coisas úteis e agradáveis” (2016-2020). A publicação tem apresentação/prefácio escrita pela roteirista, escritora e dramaturga paulista Priscila Gontijo.



Em “Norma D.”, a protagonista homônima é uma drag queen, uma estrela consagrada que se prepara para uma montagem revolucionária de “Tio Vânia” em Nova York. Porém,

encontra-se em uma zona de guerra, confinada em um teatro vazio. “Eclipse solar” se passa em Dharansala, a cidade dos exilados, onde se refugiam expatriados ávidos por preservar a liberdade das ideias, dos corpos e da imaginação. Já “Coisas úteis e agradáveis” é uma livre adaptação da obra “As cartas de Amabed etc.”, de Voltaire. O autor participa de live sobre o novo livro em 17 de novembro, às 20h, pelo Instagram da Javali. “Dançando sobre o abismo – Trilogia teatral” será vendido hoje, durante o lançamento, por R$ 30.



Nascido no Ceará, Germano fez sua formação em teatro no Centro de Pesquisa Teatral de Antunes Filho (CPT), em São Paulo, onde participou de diversos processos. Em 2001, escreveu e dirigiu suas primeiras peças: “Dos venenos o mais santo” e “Os belos elementos”. Em 2015, o dramaturgo radicou-se em Belo Horizonte e assinou o roteiro de cinema no longa-metragem “Elon não acredita na morte”, dirigido por Ricardo Alves Jr. Dois anos depois, estreou como roteirista de TV no telefilme “O Natal de Rita”, exibido pela Globo Minas.