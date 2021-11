Sala B comemora seus 10 anos, neste sábado (6), com estreia de ''Panacea''

Bailarinos do Sala B se apresentarão nos teatros da Unimed e do Grupo Corpo (foto: Rosane Silva Abreu/divulgação)





Neste sábado (6/11), o Grupo Sala B estreia “Panacea”, seu quinto espetáculo, para comemorar 10 anos de atividades. A apresentação – com a presença do público – ocorrerá no Centro Cultural Unimed BH-Minas, em Lourdes.









“Panacea” nasceu de quatro lives realizadas pela companhia para debater o sagrado e o profano. O título remete à deusa grega da cura, Panaceia, e à arte como remédio para os males da existência.





“O brasileiro tem tendência a sacralizar o profano e profanar o sagrado. Isso é muito bonito”, afirma Castro. O espetáculo também é resultado de pesquisas sobre a religiosidade popular.





A trilha sonora foi fundamental para a construção do diálogo entre o céu e a Terra em “Panacea”, diz Castro. Participaram das lives a Foli Griô Orquestra, do Rio de Janeiro, que pesquisa ritmos brasileiros e africanos; o bailarino pernambucano Antônio Nóbrega, especialista em danças brasileiras; o jornalista Angelo Oswaldo, prefeito de Ouro Preto, com amplo conhecimento sobre a música barroca; e Makota Cassia Kidoialê, pesquisadora de religiões afro-brasileiras.





Castro destaca o contraste entre a música barroca, composta pelo mineiro Lobo de Mesquita, e a música de matrizes afro-brasileiras.“Esse diálogo, esse contraste entre o céu e a terra, acontece o tempo todo na trilha sonora”, comenta.





Outro destaque de “Panacea” foi o diálogo entre os passos do frevo e do cavalo-marinho com o balé clássico. Enquanto a trilha do céu se baseia na música erudita, a terra está ligada a melodias e danças afro-brasileiras.





Há surpresas para o público, antecipa Fernando de Castro. Uma delas vem da bailarina que engravidou durante as pausas e retomadas dos ensaios devido à pandemia e incorporou sua gravidez à coreografia.





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





“PANACEA”

Com Grupo Sala B. Estreia neste sábado (6/11), às 20h, no teatro do Centro Cultural Unimed- BH Minas. Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).Vendas on-line no site Eventim. Informações: (31) 3516-1360. De 12 a 14 de novembro, às 20h, no Teatro do Corpo, Av. dos Bandeirantes, 866, Mangabeiras. R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Informações: (31) 3221-7701.