Seguindo a tendência do retorno dos serial killers, quem está de volta é Dexter Morgan. Oito anos após seu fim, a série “Dexter” (2006-2013) reestreia com o mesmo intérprete, Michael C. Hall. O episódio-piloto de “Dexter: New blood” irá ao ar na próxima segunda (8/11), na plataforma Paramount%2b, um dia após o lançamento nos Estados Unidos.





Michael C. Hall volta a encarnar Dexter na nona temporada da série, em que o protagonista tenta ser um "monstro em evolução" (foto: PARAMOUNT/DIVULGAÇÃO)



NAMORO

Nesta retomada, o cenário é outro. Sai de cena a ensolarada Miami para dar lugar a uma cidade (fictícia) do interior dos EUA. O personagem vive em Iron Like e atende pelo nome de Jim Lindsay. Ele namora Angela Bishop (Julia Jones), uma das chefes da polícia local, e está sem matar desde que foi embora da Flórida. E, mesmo que a tentação esteja sempre presente, ele consegue se controlar, até o momento em que seu filho adolescente, Harrison (Jack Alcott) volta.





Na última aparição do personagem, quase uma década atrás, Dexter havia se tornado um lenhador no Oregon depois de, sabe-se lá como, sobreviver a um naufrágio durante um furacão. No início de “New blood”, o protagonista não entra em detalhes sobre o que ocorreu entre aquele momento e o atual.





Nos dias de hoje, Dexter é balconista de uma loja de pesca e jogos. Amigável com os moradores locais, ele é assombrado por sua irmã, Debra (Jennifer Carpenter), que volta e meia aparece para lançar dúvidas sobre suas decisões.





O fantasma da irmã é apenas uma das dicas que deixam claro, desde o início, que Dexter não irá se transformar. Já no primeiro episódio, ele cruza com Matt Caldwell (Steve M. Robertson), o filho de Kurt Caldwell (Clancy Brown), um dos homens mais ricos de Iron Lake. Descobre que Matt matou várias pessoas em um acidente de barco, mas não foi punido. Em dado momento, reconhece que pode ser um monstro, mas que é “um monstro em evolução”.





“DEXTER: NEW BLOOD”

Série em 10 episódios. Estreia na segunda (8/11), no Paramount . Um novo episódio a cada segunda-feira