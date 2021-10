Anna Ratto lança disco apenas com músicas de Arnaldo Antunes

Cantora e compositora Anna Ratto lança seu primeiro trabalho apenas como intérprete, com repertório calcado na obra de Arnaldo Antunes (foto: Elisa Mendes/Divulgação)

A cantora e compositora carioca Anna Ratto estava há algum tempo querendo gravar um disco em que se colocasse apenas como intérprete, já que seus quatro álbuns lançados até agora mesclam temas autorais à lavra alheia. Para essa empreitada, a ideia, conforme diz, era dar voz a apenas um artista que fosse, para si, uma referência importante.









“Eu estava com vontade de fazer um álbum de intérprete, porque cantar é meu primeiro ofício, então eu quis homenagear um único compositor que me representasse. Fui entrando na obra do Arnaldo e me envolvendo cada vez mais, como uma paixão que vai crescendo. Arnaldo é um mundo vastíssimo”, diz.





Ela conta que o plano era lançar o álbum no ano passado, quando seu homenageado completou 60 anos de vida e 40 de carreira, mas justo quando ia entrar em estúdio, a pandemia chegou.





Antunes tem uma obra vasta, e selecionar as 10 músicas que registrou em “Contato imediato” foi uma peneira difícil, mas prazerosa, segundo Anna. Ela diz que o projeto do disco teve início há cinco anos, quando começou a pesquisar a obra do ex-Titãs, e, nesse percurso, deixou-se guiar pelo que lhe vestia bem. “Fui pensando nas letras e nas melodias que combinavam comigo. É como entrar numa cabine e ver se aquela roupa fica bem em você. Daí, quando você acha esse lugar, uma música chama a outra, então é um disco bem entrelaçadinho, bem solar, com arranjos que têm, ao mesmo tempo, uma ousadia, uma sagacidade e uma leveza bem solar”, afirma.

ESTÚDIO

Essa característica ela coloca na conta de Liminha, que não só produziu o álbum como tocou praticamente todos os instrumentos, deixando espaço apenas para algumas participações pontuais, como as de Thiago Gomes, Hélio Ferinha, João Barone e Milton Guedes.





“Como foi gravado durante a pandemia, a partir do início deste ano, fomos praticamente só eu e Liminha no estúdio. É um disco executado por poucas pessoas, mas não é minimalista, tem arranjos para fora, expansivos, cheios”, diz a cantora, acrescentando que ter um trabalho produzido por Liminha era um sonho antigo.











Anna destaca que seus contemporâneos cresceram ouvindo as produções de Liminha, que, diga-se, é parceiro de longa data de Antunes, com quem compõe em parceria e produz desde os tempos dos Titãs. “Acho ele realmente genial, agora posso dizer isso com absoluta propriedade, porque trabalhei com ele”, comenta.





O próprio Arnaldo Antunes comparece no disco, cantando na faixa “Ela é tarja preta”. Para Anna, a participação do homenageado em seu trabalho serviu como um aval definitivo para o que ela vinha fazendo.





“O Liminha fez a ponte, mandou a faixa e fizemos o convite. Em questão de minutos ele respondeu felicíssimo, encantado, dizendo que tinha amado os arranjos. Foi tão bonita a maneira como ele reagiu, entendendo o disco como um presente. A gente foi mandando as outras faixas na medida em que iam ficando prontas, e ele respondeu a cada uma, sempre muito elogioso”, conta. “Arnaldo é aquele artista que você já ama, é fã, e quando conhece isso só aumenta.”





Duas músicas do álbum já ganharam clipes, com animações criadas por Pedro Colombo: “Ligado a você” e “Ela é tarja preta”, também com a presença de Antunes. Um terceiro clipe, para “A casa é sua”, já está a caminho, e Anna diz que a ideia é que todas as 10 faixas do álbum ganhem o reforço audiovisual capitaneado por Colombo, de forma a criar um conjunto dialógico.





“Ficamos pensando em como fazer esse trabalho chegar ao público, já que, a princípio, não tínhamos ideia de como seria a coisa do show, quando ou se poderíamos fazer, por causa da pandemia, então pensamos nesse trabalho visual, o que, aliás, tem muito a ver com Arnaldo, que também transita por esse terreno”, diz.









“CONTATO IMEDIATO:

ANNA RATTO VISITA ARNALDO ANTUNES” • De Anna Ratto • 10 faixas • A partir desta sexta-feira (29/10) nas plataformas de streaming Ela ressalta que, com este momento de flexibilização das medidas restritivas de combate à COVID-19, graças ao avanço da vacinação e à diminuição dos índices de contágio, levar “Contato imediato” para a estrada se tornou uma realidade mais palpável. “Ainda não tem nada marcado, mas estamos estudando as possibilidades e claro que vai acontecer, só falta eu dar a notícia.”