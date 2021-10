Série colombiana 'MalaYerba' explora o 'lado bom' da droga

Série colombiana ''MalaYerba'' acompanha as peripécias de um trio de sócios que se aventura a fabricar produtos derivados da maconha (foto: STARZPLAY/DIVULGAÇÃO)

Em 2016, a Colômbia aprovou o cultivo e o uso da maconha para fins medicinais e científicos. Ao longo dos cinco anos seguintes, a legislação evoluiu e, há poucos meses, foi autorizada a exportação das flores, que concentram os compostos medicinais e psicoativos da planta.









É esse o mote de “MalaYerba”, primeira produção em espanhol da Starz. Com estreia neste domingo (31/10), na Starzplay, a série de 10 episódios parte do anúncio da legalização da cânabis medicinal. Três jovens de famílias ricas colombianas decidem empreender e criam a KannaLab. Só que o processo é complicado – e não só do lado empresarial, mas também em razão de um incidente ocorrido no passado dos três.



''Eu moro na Colômbia, tenho um agente aqui e outro em Los Angeles, e sempre faço audições para produções daqui, do México, dos Estados Unidos. Mas hoje você não precisa estar nos EUA para ter uma carreira internacional. Estamos fazendo coisas realmente boas aqui e espero que 'MalaYerba' consiga ter essa carreira global'' Sebastián Eslava, ator





SÓCIOS





O primeiro episódio mostra os três comemorando, numa festa na praia. Só que uma morte ocorre, e eles fogem. Juram nunca mais se ver. O tempo passa, e a liberação da produção da maconha volta a uni-los. Félix, o dono do pote de ouro, acaba sendo convencido a entrar na produção por uma simples razão: sua família perdeu tudo e sua mãe, diagnosticada com câncer, precisa de dinheiro para o tratamento.





No meio disso aparece Lola (Carolina Gaitán), uma repórter que começa a investigar o trio e descobre que há esqueletos no armário. “Félix é um cara que está procurando o amor. Mas carrega muito peso nos ombros. Tem que lidar com a falta de dinheiro e a doença da mãe, ao mesmo tempo em que começa o negócio. Quando aparece uma coisa boa, muita gente corre atrás. No meio das oportunidades, há muita coisa ruim também”, diz Sebastián Eslava sobre o thriller.





PROTOCOLOS “MalaYerba” foi rodada entre dezembro de 2020 e março de 2021, em Bogotá e no Parque Nacional de Tayrona, no Norte da Colômbia. “Foi estranho e desconfortável filmar com os protocolos sanitários. Eu tive COVID um pouco antes de começar a filmar e, no início, fiquei receoso. Por outro lado, como no ano passado ninguém trabalhou, ter a oportunidade de estar em um set novamente foi muito bom”, comenta o ator.

A mudança da perspectiva que se tem da Colômbia, do narcotráfico, para a produção de cânabis medicinal também passa por outro mercado. País famoso como produtor de novelas, em geral melodramas, hoje conta com incentivos fiscais para a realização de produtos audiovisuais.





A Starzplay acompanha um movimento já feito pela Netflix e a Amazon, que realizaram séries no país. “Agora, a Apple está filmando uma superprodução aqui (a série ‘Echo 3’, com Luke Evans e Michiel Huisman, com história falada em inglês e espanhol). É incrível o que está acontecendo”, diz Eslava.





O ator está no elenco de duas séries no catálogo da Netflix, “Narcos” e “Sempre bruxa”. “Eu moro na Colômbia, tenho um agente aqui e outro em Los Angeles, e sempre faço audições para produções daqui, do México, dos Estados Unidos. Mas hoje você não precisa estar nos EUA para ter uma carreira internacional. Estamos fazendo coisas realmente boas aqui e espero que ‘MalaYerba’ consiga ter essa carreira global”, diz.

“MALAYERBA”

• A série, em 10 episódios, estreia neste domingo (31/10), na Starzplay. Um novo episódio por domingo

O trio é formado por iniciativa de Félix (Sebastián Eslava), antigo namorado de Mariana (María Elisa Camargo). Ele conseguiu a semente perfeita e ela, hoje casada, é herdeira de uma das maiores produtoras de flores do país (a Colômbia, por sinal, só fica atrás da Holanda em exportação de flores). O terceiro elemento é Ignacio (Juan Pablo Urrego), filho de uma das famílias mais poderosas de seu país, que, pessoalmente, vive na sombra dos parentes, pois acumula fracassos nos negócios.