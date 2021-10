Fim de 'Dr Death' chega junto com documentário sobre o médico assassino

Joshua Jackson interpreta Christopher Duntsch, o médico que mutilava propositalmente os pacientes em suas cirurgias (foto: Starplay/Divulgação)

No início da década passada, em menos de dois anos, o neurocirurgião Christopher Duntsch feriu 33 dos 38 pacientes que operou no Texas. Ferir, no caso, é um eufemismo, pois ele mutilou os pacientes (dois inclusive morreram em decorrência das cirurgias), incluindo seu melhor amigo, que ficou tetraplégico. Duntsch teve sua licença revogada e, em 2017, foi condenado à prisão perpétua. No início da década passada, em menos de dois anos, o neurocirurgião Christopher Duntsch feriu 33 dos 38 pacientes que operou no Texas. Ferir, no caso, é um eufemismo, pois ele mutilou os pacientes (dois inclusive morreram em decorrência das cirurgias), incluindo seu melhor amigo, que ficou tetraplégico. Duntsch teve sua licença revogada e, em 2017, foi condenado à prisão perpétua.









Lançada no Brasil pela Starzplay, “Dr. Death” terá o último dos oito episódios lançado neste domingo (31/10). No mesmo dia, a plataforma estreia mais um produto derivado, a minissérie documental "Dr. Death: The undoctored story".





ELENCO A história é absurda e a pergunta que fica permanentemente no ar é: como não conseguiram parar o médico antes?. Com elenco de primeira – Joshua Jackson como o personagem-título e Alec Baldwin e Christian Slater como Robert Henderson e Randall Kirby, respectivamente, os cirurgiões que denunciaram Duntsch – a série vai acompanhando a trajetória do protagonista.





A narrativa é muito fragmentada. Com a série completa para maratonar, assisti-la de uma vez deverá dar uma perspectiva mais ampla para o espectador – por vezes, com a exibição semanal perde-se um pouco o fio da meada, diante das constantes idas e vindas no tempo.





A produção documental promete mostrar a face e a voz dos envolvidos. Além dos dois médicos que empreenderam a caça a Duntsch, a minissérie traz entrevistas com a promotora responsável pela condenação, bem como com antigos amigos dele, a mãe de seus filhos e vítimas do carniceiro.

“DR DEATH”

• Série em oito episódios, na Starzplay. O último estreia neste domingo (31/10)





“DR DEATH: THE UNDOCTORED STORY”

• Minissérie documental em quatro episódios. Os dois primeiros estreiam neste domingo. (31/10), na Starzplay