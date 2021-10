Janaúba, no Norte de Minas, vai sediar a Mostra Gorutuba de Cinema

Cineasta Patrícia Antunes (foto: Bi Antunes | Arte em Movimento) A cidade de Janaúba, localizada no Norte de Minas, vai sediar a Mostra Gorutuba de Cinema, com exibições de filmes ao ar livre, apresentações musicais e rodas de conversa. A iniciativa acontece de 18 a 20 de novembro, respeitando todos os protocolos vigentes para evitar a disseminação da COVID-19, garante a organização do evento.

De acordo com a cineasta e coordenadora da iniciativa, Patrícia Antunes, a intenção é aproximar o público de Janaúba e da região da produção do cinema nacional.

“Queremos estimular a formação de plateia, promover o debate sobre cinema e ocasionar o resgate de importantes festivais realizados no Brasil, fazendo circular a linguagem cinematográfica no cotidiano das pessoas e das comunidades da região”, explica.

A Mostra Gorutuba de Cinema é uma realização da Arte em Movimento, com recursos da Lei Aldir Blanc, através do Ministério do Turismo e Governo de Minas Gerais.

Documentário 'Filhas de Lavadeiras' é uma das obras exibidas na mostra (foto: Divulgação)

Consciência Negra

Segundo Patrícia Antunes, a escolha do último dia do festival ser em 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra é uma oportunidade de valorizar as riquezas culturais da região.

Para a cineasta, os baixos investimentos fizeram com que a herança cultural e histórica da região não se consolidasse no cenário mineiro e nacional das artes, sobretudo no cinema.

“Não há eventos esporádicos e espaços fixos. Em Janaúba, por exemplo, não existe uma sala de cinema há aproximadamente 30 anos e nenhum festival de cinema se instalou por lá nos últimos anos. Vamos fazer uma roda de conversa que contará com quilombolas, representantes do poder público e cineastas. O objetivo é resgatar a história e ressaltar a importância do cinema”, complementa.

Cartaz da Mostra Gorutuba de Cinema (foto: Divulgação )

Programação da Mostra Gorutuba de Cinema

18 de novembro – quinta-feira

17h - Cortejo pelas ruas da cidade para chamar a população

19h30 - Abertura - Primeira sessão de Filmes

22h - Show Bruno e Fabiana

19 de novembro – sexta-feira

17h30 - Apresentação para público infantil

18h30 - Mostra de filmes infantis

20h - Segunda sessão de %uFB01lmes

22h - Show Os Pedritos

20 de novembro (Dia da Consciência Negra) - sábado

16h - Roda de conversa: A história dos Quilombolas e a importância do Cinema na formação da sociedade.

20h - Terceira sessão de %uFB01lmes

21h30 - Encerramento

22h - Show Elsinho do Forró

A programação detalhada está disponível no site http://arteemmovimento.org/