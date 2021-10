1º Festival Gastronômico e Cultural de Uberaba começa nesta sexta-feira

Os shows de Sandra de Sá e Wilson Sideral vão marcar o encerramento do evento (foto: Redes Sociais/Divulgação) Uberaba vai respirar cultura novamente. Começa nesta sexta-feira (29/10) o 1º Festival Gastronômico e Cultural de Uberaba, que promete espalhar descontração e atrações pela cidade do Triângulo até o dia 28 de novembro. Entre os shows, estão previstas as apresentações de Sandra de Sá e Wilson Sideral no encerramento, no Mirante Uberaba - Parque Netinho Guaritá.

Atrações

Ao todo, 20 restaurantes concorrerão no festival gastronômico e mais de 80 bandas se apresentarão durante todo o período do Festival. “Os estabelecimentos participantes inscreveram pratos, todos produzidos com carne e leite zebu, que concorrerão ao título de melhor prato", inicia publicação da prefeitura, parceira do evento.

"Os clientes que frequentarem os estabelecimentos participantes e consumirem os pratos inscritos na iniciativa poderão votar em seu prato preferido e concorrer a brindes e vouchers. A votação nos pratos concorrentes termina no dia 24 de novembro e os finalistas serão anunciados no dia 28, no encerramento do festival”, complementa.

A premiação ao chef e restaurante vencedor, ainda surpresa, será entregue na primeira quinzena de dezembro, durante o Natal no Parque Fernando Costa.

clique aqui ) amanhã (28/10), logo após um evento promocional para parceiros e convidados. Todas as informações estarão disponíveis no site do evento e na página no Instagram ) amanhã (28/10), logo após um evento promocional para parceiros e convidados.

Esperança