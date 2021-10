Celebração religiosa será patrimônio cultural e imaterial de minas

Congado será Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais (foto: Ascom /Secult-MG) O congado será reconhecido como patrimônio cultural e imaterial de Minas.O anúncio sobre a importante celebração religiosa foi feito em Timóteo, na Região Leste do estado, pelo secretário de Estado da Cultura e Turismo (Secult), Leônidas Oliveira. Ele participou no município, domingo (24), da Festa do Rosário, com Missa Conga em honra à Nossa Senhora do Rosário e Encontro da Guarda. Trata-se de um dos primeiros encontros de Minas Gerais no momento de retorno de atividades.





“Tenho um carinho, respeito, devoção e afeto grande, pela Nossa Senhora do Rosário. Temos o Descentra Cultura, que está na Assembleia, e vai permitir que os congadeiros e congadeiras, povo das comunidades tradicionais, possam acessar os recursos sem fazer projetos. Apenas com o credenciamento, pois o reinado, ele é o projeto. As pessoas são o projeto vivo, então é a manutenção da cultura", disse o secretário.