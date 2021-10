Emoções humanas retratadas em ópera marcam volta dos eventos em Ouro Preto

O Teatro Municipal Casa da Ópera abre as portas para o público na retomada dos eventos culturais e artísticos em Ouro Preto, mas terá público reduzido (foto: Ane Souza/Divulgação) O Teatro Municipal Casa da Ópera abre as portas para o público na retomada dos eventos culturais e artísticos em Ouro Preto, na Região Central de Minas, nesta segunda-feira (25/10), às 20h30, com apresentação única e gratuita da ópera barroca italiana Tolomeo e Alessandro.



Composta em 1711, a ópera apresenta por meio da música e da poesia questões humanas universais como o amor, o ciúme, a inveja, a ambição e a fraternidade.

A ópera Tolomeo e Alessandro, composta por Domenico Scarlatti e libreto de Giuseppe Capece, tem direção musical e artística de Robson Bessa, direção vocal de Sérgio Anders e direção cênica de Francisco Mayrink.

De acordo com o diretor musical Robson Bessa, a apresentação adaptada para o Teatro Municipal de Ouro Preto terá duração de 50 minutos. Na versão reduzida, será mostrada a riqueza da música barroca, sendo escolhidas árias contrastantes que ilustram as emoções humanas da maneira mais efetiva possível.

O diretor musical e artístico conta que Domenico Scarlatti foi preparado para compor ópera, que era a grande manifestação cultural do século 18. Até a chegada do futebol, a ópera era o entretenimento mais popular e que envolvia todas as camadas sociais e Domenico Scarlatte era um dos maiores compositores de seu tempo.

“Mesmo com o passar dos séculos, a obra criada em um ambiente árcade do barroco italiano se mostra atemporal e apresenta as principais paixões humanas”.

Música barroca em um teatro barroco

Ouro Preto, a capital barroca do Brasil, é de grande importância para a história brasileira porque conserva em seus casarões históricos o teatro mais antigo da América Latina. Fundada em 1770, a Casa da Ópera de Vila Rica, hoje Teatro Municipal de Ouro Preto, foi palco da efervescência cultural do barroco no século 18 com intensa programação, incluindo óperas e oratórios.

De acordo com Robson Bessa, que é pós-doutor em Musicologia e doutor em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela UFMG, a Casa da Ópera de Ouro Preto foi criada exatamente para possibilitar às pessoas entretenimento de alto padrão, e essa tradição operística em Ouro Preto ainda é muito valiosa para a cultura.

“Estamos trazendo parte da ópera Tolomeo e Alessandro para um ambiente criado para ópera. A acústica aqui é magnífica, a gente entende tudo, tudo funciona, a construção da Casa foi pensada para a compreensão do que é cantado”.

Bessa afirma que em seus estudos documentais sobre Domenico Scarllatti não consta que houve apresentação de alguma ópera durante o período barroco na Casa da Ópera de Vila Rica.



Ele explica que as óperas tinham vida curta e o que era lançado em um determinado tempo, logo era substituído.

“Além disso, Domenico Scarllatti morreu em 1757, 13 anos antes da fundação da Casa da Ópera de Vila Rica. Com isso, acredito que será a primeira vez que o palco ouropretano criado para apresentações barrocas receberá a obra”.

Robsom Bessa afirma que para assistir a obra adaptada não precisa ser um conhecedor de música clássica para apreciar o espetáculo.

“A opera barroca é de uma linguagem de assimilação muito rápida, a linguagem é muito direta, e por isso as pessoas podem vir para curtir a emoção, porque ópera é paixão”.

A apresentação tem apoio da Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio. A realização do evento foi uma parceria entre o Consulado Italiano de Minas Gerais, o Ministério do Turismo, a Secretaria de Cultura de Minas Gerais, com correalização da OPEMG Cia de Ópera Barroca, Musica Figurata e da Appa Arte e Cultura.

De acordo com a Secretaria de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto, a reabertura hoje representa o início de um período aguardado por todos durante a pandemia da COVID-19, tanto pelos artistas locais e da região quanto para quem visita a Casa da Ópera. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente uma hora antes do evento na portaria do teatro.

A capacidade da Casa da Ópera será limitada a 50%, 140 pessoas, e o uso de máscara é obrigatório.