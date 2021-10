Quatro talentos da nova geração da MPB regravam Milton em chave pessoal

A cantora baiana Luedji Luna participa do projeto cantando "Cais" (foto: Murilo Amancio/Divulgação)

Regravações inéditas de quatro músicas de Milton Nascimento ganham outra roupagem nas vozes da nova geração da música brasileira. O EP em homenagem ao cantor e compositor, que completa 79 anos nesta terça-feira (26/10), foi lançado pela Amazon Music na semana passada.





O time escalado para o trabalho é formado pela paulistana Céu, a baiana Luedji Luna, o gaúcho Vitor Kley e o catarinense Bryan Behr. A produção musical é assinada pelo músico Tó Brandileone, da banda 5 a Seco, e a direção artística é de Marcus Preto, conhecido por trabalhos com Gal Costa, Erasmo Carlos, Nando Reis e Silva.

Bryan Behr canta "Travessia", um das parcerias de Milton e Fernando Brant (1946-2015), lançada em disco homônimo em 1967. Céu interpreta a canção "Nada será como antes", escrita em parceria com Ronaldo Bastos e faixa do antológico disco "Clube da esquina", lançado em 1972.

Desse mesmo disco foi escolhido outro clássico do cancioneiro de Milton: "Cais", que na nova versão é cantada por Luedji Luna. Por fim, Vitor Kley dá voz a "Maria Maria", outra parceria de Milton com Brant, editada originalmente no também clássico "Clube da esquina 2", em 1978.

"Estou honrado de ter minhas músicas apresentadas para um novo público, com essas novas versões inéditas interpretadas por tão talentosos artistas", declara Milton Nascimento no material de divulgação do EP. "Para mim, não tem nada melhor do que ver minha música num projeto como esse. Eu conheço todos os que estão participando, e sou muito fã de todos eles. Estou muito feliz e sei que todos vão amar."





BASTIDORES Está disponível no YouTube um vídeo com registro dos bastidores das regravações. Além de mostrar os quatro músicos convidados em ação, a produção traz depoimentos dos artistas e da equipe de produtores e técnicos que trabalharam no EP. No vídeo, fica claro que o grande objetivo do projeto não era somente regravar as canções de Milton, mas trazê-las para o universo de Céu, Luedji Luna, Vitor Kley e Bryan Behr.

É por isso que "Nada será como antes" parece imersa no universo dos discos "Tropix" e "Apká!", lançados por Céu em 2016 e 2019, respectivamente, enquanto "Cais" traz à tona a calmaria e a serenidade rítmica que Luedji explorou nos discos "Um corpo no mundo" (2017) e "Bom mesmo é estar debaixo d'água" (2020).

Vitor Kley traz "Maria Maria" para seu universo solar e praiano, tratando a canção como pop romântico. Bryan Behr, cantor que despontou na web em 2019 com uma versão acústica e em inglês do hit "Jenifer", de Gabriel Diniz (1990-2019), interpreta "Travessia" em roupagem minimalista e moderna, marcada por piano e sons eletrônicos.

Além do EP, Milton Nascimento será o tema da edição de outubro do podcast "[RE]Discover". Narrado pelo ator Gabriel Leone, o programa relembra passagens da carreira de Bituca e sua importância para a história da música brasileira.

O projeto da Amazon Music está inserido em uma série de ações que ocorreram neste outubro em celebração à MPB. No início do mês, a plataforma streaming lançou o minidocumentário "Frescor MPB", no YouTube, sobre artistas que estão em ascensão no cenário musical nacional.

A produção, dirigida por Fernando Neumayer e Luís Martino, conta com depoimentos de Ana Clara Caetano e Vitória Falcão ('as' Anavitória), Duda Beat, Liniker, Luedji Luna, Mahmundi, Cícero, Rubel, Tim Bernardes, Tó Brandileone e Vitor Kley.