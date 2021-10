Peça de comediante da 'Praça é Nossa' marca volta do teatro em Uberaba

O Cine Vera Cruz receberá a apresentação de Marcus Cirillo, que marca a volta da atividade em Uberaba (foto: Reprodução/Google Street View) Após aproximadamente um ano e meio, a população de Uberaba poderá voltar a respirar o entretenimento e a cultura do teatro. O novo show de stand up de Marcus Cirillo, previsto para ser realizado neste sábado (16/10), vai marcar a volta de peças teatrais na cidade do Triângulo Mineiro. A atividade já estava liberada desde o fim de agosto, mas só agora será realizada efetivamente.

Segundo as atuais normas de enfrentamento do decreto COVID-19 de Uberaba, a capacidade de público para peças teatrais na cidade é de 50% do local. Como o Cine Teatro Vera Cruz comporta 940 pessoas, a capacidade será de 470 pessoas.