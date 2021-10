Uberaba: após cinco anos de atraso, famílias recebem chaves de 222 imóveis

Solenidade de entrega de parte das casas do conjunto habitacional Parque dos Girassóis IV, em Uberaba, contou com cerca de 100 pessoas (foto: WhatsApp/Divulgação)

Após cinco anos de espera, com direito a obras paralisadas e troca de construtoras, 222 famílias de Uberaba receberam na manhã desta sexta-feira (8/10) as chaves de suas moradias, localizadas no bairro Parque dos Girassóis IV. No sábado (9/10), a Cemig realizará mutirão de energização das casas para que estas famílias já possam se mudar neste final de semana.

A solenidade de entrega dos imóveis contou com as presenças de parte dos 222 novos moradores e também do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, entre outras autoridades.

“Cada unidade do Residencial Parque dos Girassóis IV conta com área privativa total de 43,75 m², distribuídos em sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço. Todas as residências são adaptáveis para pessoas com deficiência (PcD). O empreendimento é equipado com infraestrutura completa, pavimentação, drenagem, iluminação, rede de energia, água e esgoto”, informou a CEF.

Os contratos das casas foram assinados pelas 222 famílias junto à Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira (7/10), no Cine Teatro Vera Cruz.

Por outro lado, mais da metade do conjunto, ou seja, 268 famílias, ainda não receberam as suas moradias, sendo que 133 casas estão previstas para serem entregues no final de novembro e as outras 135 no final de dezembro.

Atraso

As obras das 490 casas do Girassóis IV local foram retomadas pela EF Construtora no começo de 2021, após terem sido paralisadas devido a atrasos em 2016 e depois no início de 2020, quando estavam previstas para serem entregues. As antigas construtoras contratadas que atrasaram o cronograma de obras tiveram os contratos encerrados pela CEF.