Confira opções virtuais e presenciais para se divertir com as crianças hoje

Alessandra Visentin e João de Ana, que apresentam o espetáculo "E afinal, menino tem asas?" no festival Tempo de Brincar - Encontro nas nuvens (foto: Tanto Mar Fotografia/Divulgação)

Tempo de Brincar - Encontro nas Nuvens , realizado pelo projeto Na Pracinha . Desta terça-feira (12/10) até o próximo domingo (17/10), o evento on-line e gratuito promove contação de histórias , brincadeiras cantadas, leitura de livros infantis e oficinas por meio do A programação de eventos culturais infantis continua com o início do festival, realizado pelo projeto. Desta terça-feira (12/10) até o próximo domingo (17/10), o evento on-line e gratuito promove contação decantadas, leitura deinfantis epor meio do canal do Na Pracinha no YouTube.





O "Quintal da Guegué para brincar" inaugura a programação. Depois disso, Fabi Brasil conduz a contação de histórias "Se eu fosse uma casa". Por fim, a brincante Íris Harry promove brincadeiras para todas as idades na primeira oficina do evento.





OFICINAS

Em todos os dias do festival, Íris Harry conduz oficinas de brinquedos e brincadeiras, e Fabi Brasil conduz as contações de histórias. Todas as ações do Tempo de Brincar contarão com audiodescrição, legendas e libras.





O espetáculo "O rei leão" está em cartaz no Teatro Nossa Senhora das Dores (foto: Daniel Augusto/Divulgação)



FARRA DOS BRINQUEDOS

Também na terça-feira (12/10), o grupo de música infantil Farra dos Brinquedos - formado por Bebel Nicioli, Carlos Sales, Elisa Addor, Pedro Miranda e Rodrigo Ferrero - lança a versão audiovisual do álbum "Tudo quanto é coisa", que chegou às plataformas digitais no último dia 30 de setembro. O vídeo-álbum está programado para estrear às 11h no canal da gravadora Biscoito Fino no YouTube.





Com 11 músicas que transitam entre ritmos como baião, maracatu, samba, jazz, disco e rock, o álbum aborda temas que habitam o imaginário infantil, conta com produção de Guto Wirtti e canções assinadas por Marcelo Caldi, Pedro Miranda, Zé Zuca e Rodrigo Maranhão, além dos cinco integrantes do grupo.





“O REI LEÃO”

Baseado em um dos maiores sucessos da Broadway, o espetáculo "O rei leão" é uma opção para quem procura atividades presenciais neste dias das crianças. O musical está em cartaz no Teatro Nossa Senhora das Dores, com sessões nesta terça (12/10) e sábado (16/10), às 16h.





Com texto de Linda Linda Woolverton, Irene Mecchi e Jonathan Roberts, adaptação e direção de Diego Benicá, a peça conta a história de Simba, herdeiro de Mufasa e Sarabi, que vê seu lugar no reino dos animais ameaçado por seu tio, Scar, que planeja se livrar do irmão e do sobrinho para herdar o trono. Após passar por momentos difíceis, Simba conta com a ajuda de Timão, Pumba e Nala para salvar sua família e o reino dos planos do tio.





O elenco da peça é composto por Arthur Passos, Bernard Bravo, Breno Gagliard, Bernardo Rocha, Bianca Tocafundo, Bruno Alexsander, Efigênia Maria Luana Costa, Guto D'angelo.





TEMPO DE BRINCAR - ENCONTRO NAS NUVENS

Desta terça (12/10) até domingo (17/10), no canal do Na Pracinha no YouTube ( youtube.com/napracinhanasnuvens ). Mais informações: @tempodebrincarnasnuvens (no Instagram) e www.napracinha.com.br/tempodebrincar

>> TUDO QUANTO É COISA

Vídeo-álbum do grupo Farra dos Brinquedos. Estreia nesta terça (12/10), às 11h, no canal da Biscoito Fino no YouTube ( youtube.com/biscoitofino

>> O REI LEÃO

Espetáculo nesta terça (12/10) e sábado (16/10), às 16h, no Teatro Nossa Senhora das Dores (Avenida Francisco Sales, 77, Floresta). Ingressos: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira). Vendas pelo Sympla e na bilheteria do teatro, que abre uma hora antes do espetáculo