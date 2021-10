Elza Soares homenageada na voz de Flaviane Orlando

Flaviane Orlando diz que foi criada rodeada por mulheres fortes e, quando escolhe Elza, "homenageia todas elas" (foto: MTC/DIVULGAÇÃO)

Show (foto: Marcos Hermes/Divulgação)





“Fui criada rodeada por mulheres fortes, mulheres que foram protagonistas da sua própria história, então, quando escolho Elza Soares, escolho todas elas”, declarou Flaviane Orlando, que se apresenta nesta terça-feira (5/10), às 20h, na programação de 2021 do Sarau Minas Tênis Clube. Natural de Sete Lagoas, a cantora mineira afirma que o contato com a obra de Elza a ensinou sobre a importância de cantar e de fazer a voz ecoar com sentimento e técnica. Sobre o repertório do show de hoje à noite, a artista diz que o objetivo é mostrar o que representa a obra da “Rainha” carioca o que a toca. “Foi um desafio selecionar as canções, mas busquei músicas que representam a Elza Soares e também que pulsam mais forte aqui dentro; então, vamos passear pela obra feita de Elza Soares com o toque de Flaviane Orlando.” Os ingressos custam R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia) e podem ser adquiridos no site Eventim ou na bilheteria do teatro (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). O uso de máscara é obrigatório. Informações: (31) 3516-1360.

"Roger Waters Us Them" (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

“ROGER WATERS US %2b THEM “

ESPECIAL BIS





O BIS comemora seu aniversário de 12 anos no ar e, para celebrar, em outubro o canal convida os fãs e amantes da música para uma programação especial que atende a todos os estilos. Em todas as semanas do mês, de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, serão exibidos shows de artistas com reconhecimento nacional e internacional, como “Madonna: Rebbel heart tour” (6/10), “Coldplay –Live in São Paulo” (7/10), “Los Hermanos 2019 ao vivo” (19/10), “Dois amigos, um século de música – Caetano Veloso e Gilberto Gil” (21/10), “Brits Icon: Elton John” (22/10), “Queen – Hungarian Rhapsody – Live in Budapest” (29/10) e “Acabou chorare: Novos Baianos se encontram” (29/10), entre outros. Na programação desta terça (4/10), “Roger Waters Us Them”.

"Aniversariantes do mês" (foto: Simon Mein/DIVULGAÇÃO)

KATE WINSLET E CIA

CINELIST DE ANIVERSARIANTES





Com a cinelist “Aniversariantes do mês”, o Telecine homenageia os nascidos neste mês com seleção de filmes disponível no serviço de streaming do hub de cinema. Aniversariante desta terça (5/10), Kate Winslet pode ser vista em 11 filmes. No romance “O amor não tira férias”, ela se muda de Londres para Los Angeles através de um site de intercâmbio de casas após uma decepção amorosa. A atriz também é protagonista da comédia “A vingança está na moda”, no qual vive uma costureira de sucesso que volta para sua cidade natal para investigar um crime em que foi envolvida. Já no drama “Brilho eterno de uma mente sem lembranças”, que venceu o Oscar de melhor roteiro original, a personagem de Kate faz um tratamento para apagar as memórias de um relacionamento.





****





Já Hugh Jackman, que faz aniversário em 12 de outubro, está no elenco de oito filmes disponíveis. Dama da dramaturgia brasileira, Fernanda Montenegro faz aniversário no dia 16 e está em sete longas. Ryan Reynolds, aniversariante do dia 23, está no elenco de 10 filmes disponíveis no streaming. Matt Damon (8/10), Josh Hutcherson (12/10), Jean-Claude van Damme (18/10) e Julia Roberts (27/10) também estão na lista.

"Desolação" (foto: Fernanda Campos/divulgação)

“DESOLAÇÃO”

EXPOSIÇÃO VIRTUAL









Como dar vazão a esses sentimentos angustiantes? Como resistir às opressões cotidianas? Para o artista plástico Mateus Moreira, as respostas se manifestam em tinta. Na exposição “Desolação”, situações que carregam significados ambíguos na memória humana e na própria existência do artista tomam forma em 15 pinturas a óleo. Nelas, o aspecto de cada pincelada convida à atmosfera inebriante das manchas, trazendo uma feroz analogia à realidade. A mostra, que será aberta nesta terça-feira (5/10) e fica em cartaz até 28 de novembro, poderá ser visitada virtualmente, pelo site e redes sociais. Além do tour virtual 3D, serão oferecidas visitas virtuais mediadas pelo programa educativo da instituição. Para abrir a exposição, a Casa Fiat realiza bate-papo on-line ao vivo com o artista, hoje, às 19h. A participação é gratuita, com inscrição pela Sympla.

Lumena Aleluia (foto: João Cotta/GLOBO)

TEDXBELOHORIZONTE

INSCRIÇÕES GRATUITAS





Com o objetivo de difundir ideias que inspiram e transformam as percepções das pessoas e da sociedade, a próxima edição do TEDxBeloHorizonte ocorre nesta quarta (6/10) e quinta (7/10) e tem como temática central “Contrapondo paradigmas”. Serão mais de seis horas de conteúdo, dividido nos dois dias, das 19h às 22h10. Por meio de palestras curtas e de alto impacto, os 18 speakers convidados vão abordar diferentes vertentes que se relacionam com o tema. As inscrições estão abertas e podem ser feitas gratuitamente no site https://tedxbh.com.br/.

Entre os speakers confirmados estão a ex-bbb Lumena Aleluia, a atriz e apresentadora Danni Suzuki, o humorista Marcelo Madureira e o velejador Adriano Plotzki.

“ZONA DESMILITARIZADA”

FILME





O Space exibirá o filme “Zona desmilitarizada” nesta terça-feira (5/10), às 22h30. No longa, um grupo de elite da CIA, liderado por um mercenário, tenta sequestrar um ministro da Coreia do Norte, que se oculta em um bunker. A missão se complica quando um comando estrangeiro precipita-se com outros interesses, levando o mundo à beira da guerra. A direção é de Lee Byung-hun e no elenco estão Ha Jung-woo e Sun-Kyun Lee.

GASTRONOMIA CULTURAL

CURSOS GRATUITOS





Nesta terça (5/10), a Escola Itaú Cultural disponibiliza em sua plataforma www.escola.itaucultural.org.br dois cursos autoformativos – cujas aulas são disponibilizadas gravadas para acesso quando conveniente ao aluno –, que têm os alimentos e a gastronomia como principais temáticas. “Cultura alimentar: o alimento e suas relações” reflete sobre como o alimento atravessa a vida das pessoas e sua relação com a política, história, meio ambiente, economia, heranças e cultura. Já “Escritas gastronômicas” pensa no alimento no decorrer da história brasileira, nos relatos, cotidiano, hábitos e costumes alimentares, desde os descritivos registrados pelos exploradores europeus. Também observa como se forma o receituário brasileiro e como os alimentos aparecem nas crônicas, na literatura, nas lendas e nos costumes populares, nos jornalismos investigativo e gastronômico. Ambos os cursos são apresentados pelo gastrólogo Felipe Ribenboim. Informações: www.itaucultural.org.br.

CONTOS DE FICÇÃO ESPECULATIVA

OFICINA ON-LINE





Estão abertas até 10 de outubro as inscrições para a primeira Oficina de Contos de Ficção Especulativa promovida pelo Museu do Amanhã. No projeto, on-line e gratuito, 20 autores serão selecionados para ter cinco aulas com professores especializados no gênero da ficção científica e da literatura fantástica. Com olhar atento para a diversidade, o projeto tem 50% de vagas preferencialmente destinadas a pessoas negras, indígenas, quilombolas, LGBTQIAP ou com algum tipo de deficiência. Informações e inscrições: https://museudoamanha.org.br/.