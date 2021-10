Skank realiza live especial direto da Sala Minas Gerais

O Skank iria realizar a turnê de despedida em 2020, mas foi adiada para 2021 devido à pandemia de COVID-19 (foto: Diego Ruahn/Divulgação)



Depois de anunciar a separação, Skank irá se apresentar na próxima quinta (7/10) em live direto da Sala Minas Gerais. No repertório, sucessos inesquecíveis e nostálgicos, como “Garota Nacional”, “Balada do Amor Inabalável”, “Resposta”, “Te Ver”, entre tantas outras que marcaram a trajetória da banda.



O show live irá marcar o lançamento do Hospital Libertas, e será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube da Fundação São Francisco Xavier FSFX, no dia 7 de outubro, às 20h.





Responsável por inúmeros hits, a banda pop rock mineira havia anunciado separação em 2019, após 30 anos de atividade na indústria musical. Na época, o tecladista Henrique Portugal havia dito que a separação seria um grande desafio pessoal para cada um: “Pode ser extremamente saudável nos reinventarmos, tentarmos coisas diferentes, ter esse espaço para liberdade criativa”, afirmou em nota no site da banda.





A identidade de Skank permitiu que a música mineira se popularizasse pelo Brasil. O tecladista explicou ao Podcast de Música, do canal Corredor 5, que depois do segundo álbum a banda decolou, e que a mudança do âmbito regional para o nacional proporcionou nova visão sobre a música. Assim, a sincronia dos membros permitiu que a banda decolasse mundo afora.





As canções acompanharam várias gerações, e no podcast Henrique Portugal afirmou que as composições da banda partiam de um sentimento genuíno: “A letra representava coisas que faziam sentido em nossas vidas, coisas que eram verdadeiras para nós.”





Em maio de 2021, Skank estreou em formato de live, feita no canal de Youtube oficial. A banda iria realizar a turnê de despedida em 2020, mas foram adiados para 2021 devido à pandemia de COVID-19. O primeiro show da turnê será dia 5 de novembro de 2021, em Santo André, e a turnê irá passar por diversas cidades do país.