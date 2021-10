Mariana Nunes lança álbum visual gravado ao vivo com nomes de peso

Destaque na cena musical mineira contemporânea, Mariana Nunes celebra o trabalho ao lado de Morelenbaum e outros nomes de peso em ''Cantante ao vivo'', gravado antes da explosão da pandemia (foto: Beth Freitas/DIVULGAÇÃO)

Acompanhada por nomes de peso da música brasileira, Mariana Nunes lança nessa sexta-feira (1º/10), nas principais plataformas digitais, o álbum visual "Cantante ao vivo". O registro foi feito em março do ano passado, no Teatro do Minas Tênis Clube, quando a cantora se apresentou ao lado de Cristovão Bastos (piano), Lula Galvão (violão), Rafael Barata (bateria), Jorge Hélder (baixo acústico) e Jaques Morelenbaum (violoncelo), que também foi o responsável pelos arranjos e produção musical do disco. O músico carioca é conhecido por sua trajetória consagrada e por trabalhos ao lado de artistas como Caetano Veloso, Tom Jobim e Gal Costa.





O álbum visual conta ainda com as participações especiais do cantor Pedro Morais e da percussionista Natália Mitre, na faixa "Doce ilusão", e do compositor e violonista Juarez Moreira em "Quadros modernos". “Cantante”, faixa que dá nome ao disco, foi composta por Cristovão Bastos e Roberto Didio, especialmente para a intérprete. O repertório do show, que se transformou em álbum, se divide entre canções de Chico Buarque, Caetano Veloso, Vinicius de Moraes, Toninho Horta, Flávio Henrique, Edu Krieger, Ed Motta, Nelson Motta e Sérgio Sampaio, entre outros.





Esse é o terceiro disco solo da intérprete, que já tem seu nome inscrito em destaque na cena musical mineira contemporânea e é uma das vozes femininas da nova geração de Minas. A cantora lançou, em 2004, “Abrapalavra”, CD e DVD, feitos em parceria com o compositor mineiro Vitor Santana, dois álbuns solo, “A luz é como a água” (2008) e “Cantante” (2020), além de dois discos com o grupo Cobra Coral, formado originalmente por ela, Pedro Morais, Kadu Vianna e Flávio Henrique (1968-2018). Mariana já se apresentou ao lado de Milton Nascimento, Vander Lee, Mônica Salmaso e André Mehmari.





Ela explica que o álbum visual é fruto do seu disco mais recente, “Cantante”, lançado em março do ano passado. “O lançamento foi tão especial, bonito, emocionante e foi todo filmado pela Rede Minas. Então, esse registro ficou tão legal que, naturalmente, já quis transformá-lo em um disco ao vivo, o que consegui agora por meio da Lei Aldir Blanc. O show foi todo feito pelos músicos de ‘Cantante’, com a turma toda vindo especialmente do Rio de Janeiro. Já no álbum de estúdio, Ed Motta e João Cavalcanti dividem, cada um, uma faixa comigo.”





DESTAQUES





Segundo a cantora mineira, Flávio Henrique é quem iria produzir o disco “Cantante” gravado em estúdio, mas o músico faleceu. “Já estávamos com tudo pronto e, quando iríamos começar os trabalhos, aconteceu que ele, infelizmente, partiu. Aí, pensei: 'Vou para o Rio de Janeiro e fazer outra história'. Então, convidei o Jacques Morelenbaum, que já havia participado do meu primeiro disco (‘A luz é como a água’), no qual gravamos uma faixa juntos.”





A artista confessa que já tinha um sonho de trabalhar com Morelenbaum. “Ele que é uma grande referência para mim. Sempre adorei essa fusão que ele faz da música erudita com a popular, de uma forma muito fluida, assim, natural. Então, deu tudo muito certo”. Ela conta que quem operou a mesa de som e gravou o áudio do show foi Bruno Corrêa, filho de Murilo Correa, um dos melhores operadores de som do país. “Ele é maravilhoso. Depois, tratei esse áudio com o músico, produtor e engenheiro de som Christiano Caldas, que fez a mixagem e mandei masterizar na Espanha com o engenheiro de master Fernando Delgado, que é daqui, mas mora lá. Tratei todo esse material para ele ficar lindo.”



Mariana Nunes (foto: Beth Freitas/DIVULGAÇÃO)



TURNÊ Mariana diz que pretende fazer shows de lançamento do álbum visual assim que a pandemia permitir. “Por enquanto, ainda não farei apresentações, mas creio que em breve isso será possível e quem sabe até uma turnê para divulgar esse trabalho? Por enquanto, as coisas estão voltando devagarzinho, mas ainda estão muito restritas. Para o ano que vem, com certeza. Na verdade, ainda quero rodar com esse show, porque a pandemia restringiu tudo. Lancei o disco e já entrou a quarentena. Quero ainda render um pouco desse trabalho com o ‘Cantante’ e ‘Cantante ao vivo’, e, no ano que vem, teremos novidades vindo por aí.”





A cantora lembra que em agosto lançou o single “Chuva”, feito em parceria com Vitor Santana. “Ele já está nas plataformas digitais. Vitor é um grande compositor e já temos uma história longa de parcerias. Em 2004, lançamos um disco juntos, o ‘Abre palavra’, e depois desse tempo todo, ou seja, 17 anos, a gente lançou esse single que tem um videoclipe especial, rodado em um lugar muito bonito que se chama Moreré e fica no litoral baiano.”





CANTANTE AO VIVO

• Mariana Nunes

• Álbum-visual

• 11 faixas

• Disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (1º/10)

Mariana colocou no repertório do show, além de todas as músicas do disco “Cantante”, algumas canções que foram importantes em sua carreira. “Afinal de contas, estava lançando um disco e quis acrescentar algumas coisas que foram muito significativas ao longo da minha vida como cantora e que achei que funcionariam muito bem naquela formação. ‘A luz é como a água’, que dá nome ao meu primeiro disco, ‘Polícia, bandido, cachorro, dentista’, que é uma música muito divertida do Sérgio Sampaio, ‘A violeira’, que é um clássico de Jobim e Chico, e ‘Pra não chorar’, música do meu primeiro disco, gravado com o Vitor Santana, em 2004”, detalha.