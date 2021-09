Pri Glenda, puxadora do Juventude Bronzeada, lança trabalho solo

Após 12 anos de carreira, a cantora, compositora e instrumentista mineira Pri Glenda decidiu dar o seu primeiro voo solo e lançou ontem nas plataformas digitais o single “Desanuviar”. O clipe da canção será publicado nesta quinta-feira (23/09) no canal do YouTube da artista.





A música foi composta por Pri em parceria com o cantor, compositor, poeta e capoeirista Marquim D’Morais. “Escolhi o primeiro dia da primavera (para o lançamento nas plataformas digitais) por trazer esse significado de renascimento. Uma coisa que descobri no processo de gravação é que a minha definição de sucesso é exatamente o fazer – tirar do campo das ideias e realizar. Então, para mim, 'Desanuviar' já é um sucesso. Êxito comercial é outra história.”

Com 12 anos de carreira na música, Pri Glenda lança seu primeiro single, "Desanuviar", que anuncia um futuro EP e um disco cheio (foto: Luana Buenano/Divulgação)

Nascida em Belo Horizonte, Pri Glenda tem uma trajetória artística versátil. Semifinalista do programa “Ídolos”, da Rede Record, fundou um trio de samba e MPB, com o qual já realizou mais de 600 shows. Foi também integrante do projeto autoral Djambê, cantando e produzindo a banda que, em uma kombi, rodou o país em turnê do disco “Encruzilhadas”. Além disso, é puxadora dos blocos carnavalescos mineiros Juventude Bronzeada e É o Amô e também fundadora, cantora e compositora do coletivo feminino – e feminista - “As V.A.D.I.A.S”.





Pri Glenda conta que a letra de “Desanuviar” versa sobre novos começos, que criam raízes no presente. Inspirada na dor e na sua trajetória como mulher e artista. Ela explica que transforma em letra e música o seu mergulho na busca por se (re)conhecer e valorizar a própria força, mantendo-se em movimento constante.





“Essa música nasceu de um desejo de contar para mim mesma que não preciso comparar minha trajetória com a das outras pessoas. É para anunciar o meu voo solo, em busca da minha própria força, em que nem sempre acredito, mas sigo em movimento para tomar as rédeas da minha vida.”





SONORIDADE





Nascido e criado na favela do Aglomerado da Serra, em BH, Marquim D'Morais, parceiro de Pri na canção, “tem uma sonoridade ímpar, fruto de uma imersão profunda nas vivências e na diversidade do território onde vive”, diz ela.





Após “Desanuviar”, a artista prevê lançar mais três singles. As quatro canções irão compor seu primeiro EP solo. “Estou sentindo que estou tomando a rédea da minha carreira como artista, depois de tantos coletivos”, diz. Ela comenta que “Desanuviar” fala “sobre o quanto somos fortes, mas às vezes duvidamos”.









“Escolhi essa música para ser a primeira por ser esse momento de pegar para mim o que gosto de fazer e já faço há 12 anos, mas nunca tive coragem de fazer sozinha. Ficava me sabotando, dizendo, depois eu faço... Já tenho composições para uns dois discos, mas sempre ficava adiando, por não acreditar que seria capaz de fazer sozinha.”





A canção foi composta originalmente como um baião. “Aí, na gravação, quis acrescentar outros timbres, algumas coisas mais modernas, feitas em estúdio. Há um bocado de referência também do congado, porém queria uma modernidade”, afirma.





O desejo da artista com o lançamento é que “essa música bata nas pessoas do mesmo jeito que bateu para mim, ou seja, no sentido de buscarmos o que a gente quer, de não se apavorar com as nossas ansiedades e buscar mesmo, porque, para mim, o propósito de estarmos aqui vivos é ser felizes nos momentos em que conseguirmos isso, porque tudo passa muito rápido.” (AP)





Luana Buenano/Divulgação





“Desanuviar”





(Pri Glenda e Marquim D’Morais)

Feito rio que corre pro mar

Tempo certo sei bem esperar

E ele não vai passar à toa

Sou o vento que vai me guiar

Na tormenta ou calmaria

Só eu pra desanuviar

Abri porteira do meu caminho

Pisando manso

Vou até onde a vista alcançar

Cambaleando

Me desafio

Só com a certeza

De que um dia

Hei de chegar

Sou vento que sopra e leva meu barco

Veleiro navego na imensidão

Do mar de dentro, do peito agitado

Bons ventos conduzem meu coração

Minha prece eu faço sempre calado

Pra fora meu canto é quem vai dizer

Sou errante e sigo descobrindo o caminho

Pra me encontrar, tive que me perder

Mas, tempo sou eu, é meu lar e abrigo

Todo o meu amor, todo o bem-querer

Eu não tenho a mesma pressa

E nem hora de voltar

Durmo quando meu sol descansa

Até despertar meu alumiar









“DESANUVIAR”





* Pri Glenda

* Single-clipe

* Disponível nas plataformas digitais a partir dessa quarta-feira (22/09)