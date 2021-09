Surfistas negras são estrelas da série 'Janaínas: Deusas do mar'

(foto: Canal OFF/divulgação)

Érica Prado, Tilamarri Santos, Yanca Costa, Suelen Naraisa e Nuala Costa são protagonistas da série “Janaínas: Deusas do mar”, que estreia nesta segunda-feira (20/09), às 21h30, no canal Off. Cinco episódios vão mostrar a trajetória das cinco surfistas negras, como atuam nas respectivas comunidades e o reconhecimento obtido por elas dentro e fora d'água. Érica Prado, Tilamarri Santos, Yanca Costa, Suelen Naraisa e Nuala Costa são protagonistas da série “”, que estreia nesta segunda-feira (20/09), às 21h30, no canal. Cinco episódios vão mostrar a trajetória das cinco surfistas, como atuam nas respectivas comunidades e o reconhecimento obtido por elas dentro e fora d'água.





A ex-atleta profissional e jornalista Érica Prado nasceu no Rio de Janeiro, mas se mudou ainda pequena para Itacaré (BA), onde se arriscava sobre a prancha com o incentivo do irmão. De 2003 a 2006, foi bicampeã municipal de surfe em Itacaré e bicampeã em Ilhéus. Em 2006, venceu o campeonato baiano e, em 2019, criou o Movimento Surfistas Negras para dar visibilidade a atletas como ela. “Além de apresentar surfistas de diferentes gerações e regiões do país, a série ajuda a dar voz a atletas que durante muitos anos foram invisibilizadas. O programa terá papel importante na formação de novas gerações de surfistas negras”, declarou Érica, produtora do seriado.





