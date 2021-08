Estreia série com Silvana Lima, surfista que disputou os Jogos Olímpicos

, talento do surfe brasileiro, vai relembrar sua trajetória na série que estreia nesta terça-feira (03/08), às 21h30, no Canal OFF. Ela foi eliminada pela americana Carissa Moore nas quartas de final dos, mas isso não tira o brilho da cearense de Paracuru, que começou a “surfar” com um pedaço de madeira aos 7 anos, brincando com os irmãos.A brasileira foi duas vezes vice-campeã mundial, quatro vezes campeã brasileira e oito vezes melhordo Brasil. Com três episódios, “Eu, Silvana Lima” mostra as dificuldades que ela enfrentou para se consagrar como destaque de sua modalidade, que estreou este ano nos Jogos Olímpicos.