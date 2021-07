'Parque do Ítalo' mostra o lado meninão do dono do ouro olímpico

Série sobre o surfista gravada em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, terá seu último episódio lançado na próxima segunda-feira (foto: OFF/DIVULGAÇÃO)

Primeiro ouro do Brasil em Tóquio, o agora campeão olímpico Ítalo Ferreira era “apenas” campeão mundial de surfe quando ganhou a série “Parque do Ítalo”, produzida pelo Canal Off. A produção estreou em 2020 e está em sua segunda temporada – na próxima segunda-feira (02/08) irá ao ar o último episódio. Primeiro ouro do Brasil em, o agora campeão olímpicoera “apenas” campeão mundial de surfe quando ganhou a série “Parque do Ítalo”, produzida pelo Canal Off. A produção estreou em 2020 e está em sua segunda temporada – na próxima segunda-feira (02/08) irá ao ar o último episódio.





A nova leva de capítulos, seis ao todo, foi gravada durante a pandemia. A premissa é a mesma do ano anterior. O “parque” fica em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, cidade natal do surfista. Ali ele reuniu no verão sua família e a turma de amigos para alguns dias mais tranquilos, longe de qualquer competição.



A relação com os que lhe são próximos, o jeitão de menino e os bastidores da sua rotina em Baía Formosa são destacados na série. Mostram um atleta bem relaxado, que não se furta a voltar às origens – aprendeu a surfar em tampas de isopor vindas da peixaria do pai. Nesta temporada, Ítalo encara as câmeras de forma bem espontânea. A relação com os que lhe são próximos, o jeitão de menino e os bastidores da sua rotina em Baía Formosa são destacados na série. Mostram um atleta bem relaxado, que não se furta a voltar às origens – aprendeu a surfar em tampas de isopor vindas da peixaria do pai. Nesta temporada, Ítalo encara as câmeras de forma bem espontânea.





Em um dos episódios, por exemplo, o surfista cria o CabeleilÍtalo, um “salão de cabeleireiro” na caçamba de uma caminhonete. E só pode entrar quem, como ele, tem o cabelo platinado. Os amigos do atleta potiguar participam da série ao som de brega funk.













“PARQUE DO ÍTALO”

• Série do Canal Off. A segunda temporada termina na próxima segunda-feira (02/08), com exibição do sexto e último episódio, às 21h30. A primeira temporada está disponível no Globoplay (somente para assinantes do plano Globoplay + canais ao vivo).