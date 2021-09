Documentário celebra os 100 anos de nascimento de Paulo Freire

(foto: TV CULTURA/DIVULGAÇÃO)



Paulo Freire foi preso pela ditadura militar por ser considerado subversivo, perigoso, inimigo do povo e de Deus. Seu exílio de 16 anos começou pela Bolívia, em 1964, ano do golpe militar, e, de certa forma, enriqueceu sua obra, baseada nas experiências dele pelo mundo. No Chile, ele concebeu a teoria da pedagogia do oprimido.



Na Suíça, onde trabalhava para o Conselho Mundial de Igrejas, ganhou projeção mundial e participou da alfabetização de populações pobres no continente africano. Com a anistia e o retorno ao Brasil, Paulo Freire continuou a produzir obras importantes, como a “Pedagogia da esperança”, e retomou as aulas e atividades na universidade.

Na semana em que se comemoram os 100 anos de nascimento de Paulo Freire, a TV Cultura exibe documentário inédito sobre o educador pernambucano. Apresentada pelo jornalista e diretor Leão Serva, a produção vai ao ar neste sábado (18/09), às 22h. O livro “Pedagogia do oprimido” é um marco na obra de Freire, grande pensador brasileiro das ciências humanas e um dos educadores mais reconhecidos no mundo.Ele foi professor das universidades de Harvard, nos Estados Unidos, e Cambridge, na Inglaterra, e recebeu cerca de 40 títulos de doutor honoris causa em universidades, entre elas Oxford, na Inglaterra, e Coimbra, em Portugal. “Paulo Freire, 100 anos” reúne os principais estudiosos da obra do pensador para explicar a sua importância e, ao mesmo tempo, os motivos de ele ter se tornado vítima de tantos ataques extremistas.