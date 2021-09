Acauã Ranne abre, neste sábado, a terceira edição do festival Som e Fúria

Acauã Ranne é um dos destaques da jovem cena musical de BH (foto: Pablo Bernardo/divulgação )





Realizada desde 2019, a iniciativa do Grupo Galpão visa fortalecer a cena das artes em BH. A prioridade é a música autoral, explica Pelúcio, “sobretudo aquela feita pela nova geração”. Outro objetivo é amparar os artistas nestes tempos difíceis.









“Sou um artista jovem e negro. Meu trabalho dá ênfase à ancestralidade afro-brasileira e afro-mineira”, afirma Acauã Ranne. Das sete músicas do repertório de hoje, cinco são dele; outra a releitura de “Alma grande”, de Sérgio Pererê; e a sétima, “Jongo do irmão café”, é de Nei Lopes e Wilson Moreira.

SINGLE

Acauã informa que seu trabalho pode ser conferido no YouTube. “Lançamos o primeiro single, 'O mensageiro', que estará nas plataformas digitais em breve. O feedback tem sido muito bom. Estou me organizando para gravar EP com seis faixas, que pretendo soltar até o fim do ano”, anuncia.

Esta noite, ele estará acompanhado de William Alves (trompete), Jonas Victor (sax), Débora Costa (percussão), Luadson Constâncio (teclados), Estevão Barbosa (bateria) e Bruno de Oliveira (contrabaixo).

O cantor, compositor e multi-instrumentista belo-horizontino Acauã Ranne abre, neste sábado (18/9), às 19h, a terceira edição do Festival de Música Galpão Cine Horto Som e Fúria. Com shows quinzenais, o projeto vai receber, até novembro, Tamara Franklin, Nádia Campos, Simplicidade Samba, Mac Júlia e Assanhado Quarteto. A transmissão ocorrerá pelo canal do Galpão Cine Horto no YouTube.