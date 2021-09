Persiano, roqueiro da banda Vitrolas, lança disco instrumental para bebês

O compositor Persiano afirma que a sutileza das melodias dá o tom ao seu novo disco (foto: Tarcísio de Paula/divulgação)

Atuante na cena do rock mineiro, Persiano agora canta para as crianças. Ou melhor, para a filha recém-nascida, inspiração do álbum independente "Persiano para bebês", que chega nesta sexta-feira (3/09) às plataformas digitais.









Embora sejam canções antigas, todas foram “refeitas” para o projeto, diz o compositor. “Sempre gostei do formato 'música para bebês'. Gravei usando controlador nos teclados, simulando caixinha de música, flautas, chocalhos, xilofone, piano e cordas virtuais. O resultado foi um instrumental relaxante, realçando as melodias e suas pequenas sutilezas”, revela.





Gabriela, mulher de Persiano, engravidou no final de 2020. Fã de “ Beatles for babies ” e outras produções do gênero, Persiano explica que a melodia “vai conduzindo” o novo projeto. “São músicas para acalmar e dormir.”





O compositor escolheu canções com valor sentimental para ele, como é o caso de “A rosa”, da Vitrolas, composta em 2001 para Gabriela, então namorada dele.





Não se trata de uma nova fase da carreira de Persiano. “Até brinco bastante, dizendo que componho coisas assim, mas não tenho a intenção de adotar esse caminho. Vou deixando fluir”, afirma. “A gente vai sendo influenciado pela criança, pelo ambiente em que vai vivendo e, com isso, a obra vai sendo moldada.”





A princípio, ele não pensa em fazer apresentações. Porém, a possibilidade não está totalmente descartada. “Posso juntar umas duas ou três pessoas e tocar em algum lugar que tenha a ver ou em algum projeto voltado para esse tipo de música instrumental”, admite. Outra ideia é lançar a canção “Narinha”, com letra, sob a forma de single.





Nos anos 2000, o cantor e compositor de Governador Valadares trabalhou com a banda Vitrolas. Criada na cidade do Leste mineiro, ela chamou a atenção em BH. O grupo se desfez porque os integrantes buscaram outros caminhos na vida.





“Passamos uns 10 anos compondo e tocando músicas autorais em vários lugares. Num determinado momento, a maioria dos integrantes se casou e teve filhos. Um voltou para Valadares, outro se mudou para Portugal. Mas sempre nos encontramos no fim do ano e fazemos um show”, conta Persiano.





O primeiro disco da Vitrolas foi lançado em 2001. “Chegamos a gravar três álbuns, que estão nas plataformas digitais. Moramos por um tempo em São Paulo, fizemos muitas turnês pelo Sul, fomos a Portugal e à Galícia”, relembra. Mordomo, duo do artista com Bernardo Dias, surgiu em 2015, depois do fim da Vitrolas.





“Persiano para bebês” é uma espécie de síntese dessa trajetória. “Gosto muito de música clássica, de coisas mais melodiosas. Então, tentei achar esses elementos nas minhas canções e colocar algum arranjo de fundo que pudesse realçá-los e agradasse às pessoas pela sutileza”, explica.





Durante a pandemia, o mineiro criou o projeto “Dê música de presente”, no qual compõe melodias por encomenda, homenagens, histórias e temas personalizados. “Muitas encomendas são de canções para os filhos, netos. Isso me ajudou na hora fazer arranjos e buscar sonoridades para o novo disco”, conclui.

“PERSIANO PARA BEBÊS”



Disco de Persiano ( Disco de Persiano ( @persianoart

10 faixas

Independente

Disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (3/09)