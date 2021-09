Denise Fraga estrela Temporada de Teatro de Sete Lagoas

Denise Fraga estrela o espetáculo "Galileu e Eu - A Arte da Dúvida" (foto: Cia Preqaria/Denise Fraga)

Após um impacto sofrido no setor cultural devido à pandemia de COVID-19, a Temporada de Teatro de Sete Lagoas está de volta. A partir de sábado (18/9), as apresentações ocorrerão em formato online. Na abertura, a atriz Denise Fraga participa com o espetáculo “Galileu e Eu - A Arte da Dúvida”.

"A Temporada vem, ao longo desses anos, promovendo um senso de união, de coletividade, com um olhar qualificado para a nossa realidade. São valores necessários para melhorarmos nossa cidade, estado e país. Acredito que a Temporada de Teatro de Sete Lagoas é algo para ficar na memória", afirma João Valadares, produtor geral do projeto.

Denise Fraga participa pela segunda vez da programação. Em 2018, esteve presencialmente em Sete Lagoas, onde apresentou a peça “A Visita da Velha Senhora”, que levou mais de 800 ao anfiteatro do Casarão.

“Pra começar que a Preqaria não é precária, né, eles são incríveis. Virou uma noite inesquecível. É linda essa iniciativa, o que vocês têm aqui em Sete Lagoas. É precioso. Tem que espalhar esta iniciativa”, destaca a atriz.

Denise Fraga participa pela segunda vez da programação (foto: Cia Preqaria/Divulgação)

O espetáculo

No seu novo espetáculo, Denise estrela a biografia do cientista italiano Galileu Galilei, que conseguiu provar que a Terra girava em torno do Sol, mas foi obrigado a negar publicamente a sua descoberta para não ser queimado na fogueira da Santa Inquisição

Em um monólogo, Denise carrega o desafio de, sozinha, dar dimensão desse texto, um dos mais reconhecidos da dramaturgia do século 20, e criar novas pontes com o tempo presente.

A 8ª Temporada de Teatro terá transmissão ao vivo pelo YouTube da Preqaria Cia de Teatro , mantendo a sua proposta totalmente gratuita e acessível e principalmente a qualidade de sempre.

Após o espetáculo, acontece um bate-papo super especial, pelo Google Meet, com a atriz Denise Fraga. As pessoas vão poder entrar e comentar sobre o espetáculo

Serviço

“Galileu e Eu - A Arte da Dúvida”.

Dia: 18 de setembro de 21, ás 20h no canal do YouTube da Preqaria Cia de Teatro

Bate-papo: O link da conversa será disponibilizado no canal do YouTube, logo após a transmissão do espetáculo.

Fique por dentro de toda a programação no site e nas redes sociais da Preqaria Cia de Teatro