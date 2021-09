Cine Ponteio fecha provisoriamente. Pandemia já acabou com 11 salas em BH

Sala Premier, no Ponteio, é a mais luxuosa de BH (foto: Marcos Michelin/EM/D.APress)

A pandemia já fechou 11 salas de cinema em Belo Horizonte. Cinco do Cine Paragem, no shopping de mesmo nome no Buritis, que fechou em março de 2020 e não mais reabriu.

E seis do Cine Pampulha, do Pampulha Mall, na Avenida Antônio Carlos, que chegou a operar na abertura de outubro do ano passado e fechou definitivamente suas portas em janeiro deste ano.

Agora é o Cine Ponteio, no Belvedere, que está de portas fechadas. Ao contrário das salas supracitadas, o cinema fechou provisoriamente. Operou de julho, quando houve nova reabertura das atividades culturais em Belo Horizonte, até final de agosto.

Suas quatro salas, inauguradas em 2013 e voltadas para a produção autoral e independente, não têm data de reabrir. Diretor de Operações da Cineart, maior exibidora de Minas Gerais, Lúcio Otoni espera que o Ponteio retorne até o fim de 2021. “Quando voltarem os lançamentos de filmes que têm mais o perfil das salas”.