Grupo de teatro lidera a resistência em série do Canal Brasil

O ator mineiro Paulo André vive um artista plástico em "Chão de estrelas", série de Hilton Lacerda que estreia nesta sexta no Canal Brasil (foto: Bruno Carvalho/Divulgação)





O roteirista e diretor Hilton Lacerda, que estreou na ficção com o longa “Tatuagem” (2013), leva um grupo de personagens do filme para a TV. Com estreia nesta sexta (10/9), no Canal Brasil e no Globoplay, a série “Chão de estrelas” acompanha um grupo teatral anárquico, cujos integrantes ocupam um casarão no centro histórico do Recife.









CASARÃO



A eles juntam-se outros integrantes, como Ériko (Dante Olivier), Veludo (Matheus Félix), Eneida (Ana Paula Gaspar), Depressílvio (Mário Sérgio Cabral) e Leninha (Ana Marinho), que auxilia o grupo na manutenção do espaço, além de ser antiga moradora do casarão.





Com o risco de perder o imóvel, arrematado por uma poderosa construtora, o Chão de Estrelas inicia um movimento pela manutenção da destinação do local como um espaço de teatro. A partir daí, passam a sofrer ataques externos, o que provoca atritos dentro e fora do grupo.





Os pais de Soninha, casal de pastores midiáticos (interpretados por Sandro Guerra e Titina Medeiros), junto com a família de Thelminha, tradicional clã pernambucano ligado à construtora e comandado pela matriarca Pompéia (Esther Góes), lideram esses ataques.





“Criar a série foi um dos trabalhos mais excitantes que já realizei em minha vida. E o resultado desse esforço é uma narrativa delirante, que representa bem minhas inquietações sobre o atual estado das coisas. ‘Chão de estrelas’ é puro conflito, em todos os níveis, e mergulha num universo em que várias artes comungam do mesmo fim: promover uma incômoda festa que nos sirva de barricada no presente para nos escudar lá no futuro”, afirma Lacerda.





“CHÃO DE ESTRELAS”

A série de Hilton Lacerda, com sete episódios, estreia nesta sexta (10/9), às 22h30, no Canal Brasil. Disponível também no Globoplay.