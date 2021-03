Canal Brasil exibe ''Até o fim'', vencedor da Mostra de Tiradentes em 2020

(foto: Reprodução)

À meia-noite e meia, o Canal Brasil vai exibir “Até o fim”, dirigido por Glenda Nicácio e Ary Rosa, cineastas do Recôncavo Baiano, que levou o prêmio de melhor filme na Mostra de Tiradentes no ano passado. Protagonizado por atrizes negras, o longa discute a emancipação feminina, traumas de infância, transexualidade e homossexualidade. Ao receber a notícia de que o pai está internado e prestes a morrer, Geralda (Wal Diaz) reúne as irmãs, que não via há 15 anos. Ela compartilha medos e alegrias com Rose (Arlete Dias), Bel (Maíra Azevedo) e Vilmar (Jenny Muller).