Canal Brasil exibe documentário de Maria Ribeiro sobre a eleição de 2018

(foto: Canal Brasil/divulgação)

O Brasile aque se tornou marca registrada da história recente do país são abordados em “Outubro”, documentário dirigido pela atriz Maria Ribeiro que será exibido nesta segunda-feira (07/06), às 20h30, no Canal Brasil. Manuela D’Ávila, candidata pelo PC do B à Presidência da República, e a psicanalista Maria Rita Kehl são interlocutoras de Maria, que tenta compreender aquele momento de acirramentoàs vésperas da eleição de 2018. A atriz percorre as ruas de São Paulo dias antes de Jair Bolsonaro se eleger. Vestida de, ela vai a um ato da direita realizado na Avenida Paulista.