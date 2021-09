Aos 86 anos, Vladimir Carvalho lança documentário sobre Giocondo Dias

Vladimir Carvalho lamenta que o longa "Marighella" não tenha estreado a tempo de "pelear", no campo do debate, com o seu "Giocondo Dias" (foto: Ana Rayssa/CB/D.A.Press)

“Para mim, Brasília foi – e continua sendo – uma ampla e inesgotável temática, porque, atuando como uma caixa de ressonância de toda problemática brasileira, me oferece a oportunidade de conhecer e explorar cada aspecto deste país”, afirma o cineasta Vladimir Carvalho.

O diretor está lançando o filme “Giocondo Dias – Ilustre clandestino”. A política toca o novo longa, detido na figura do baiano comunista, que passou boa parte de sua vida perseguido pela polícia e na clandestinidade.

Aos 86 anos, Vladimir Carvalho não se deixa desencorajar pelo atual massacre às artes no Brasil. “Penso que temos de nos municiar de paciência histórica e chegar à outra margem em 2022!”, comenta. “Vejo, no cinema, um surto de renovação nos métodos: na Lapa (RJ), há um cineclube que só passa filmes inéditos, da moçada nova que vai ali com seu filme debaixo do braço para ser submetido a debates que são tremendamente calorosos. É uma novidade na área, um neocineclubismo”, celebra.

Como o senhor se remodelou aos tempos virtuais? Como vê o streaming?

Penso que conquistamos um espaço infinitamente maior e a adaptação se impôs a todos que lidam com os meios de comunicação. Mesmo agora, com as restrições impostas com a suspensão do modo presencial, os que fazem cinema, como seria previsível, logo se encaixaram no novo cenário. Entendo que o streaming não significa a morte da forma clássica e costumeira de se colocar uma produção no mercado. Pelo contrário, o streaming representa sobrevida para o cinema e será uma convivência proveitosa. Sempre curti a sala de cinema como forma de circulação social dos espectadores, até como possibilidade de diálogo com seus pares. É o velho animal gregário que o homem carrega, em busca de convívio com o outro.

Por que um filme sobre Giocondo Dias?

O que a visão de Giocondo Dias representa para os tempos de fissuras sociais de hoje?

Os 90 anos de Ruy Guerra, as quatro décadas sem Glauber Rocha e os sete anos sem Eduardo Coutinho. O que as efemérides significam para quem esteve, ombro a ombro, ao lado desses gigantes?

Como vê, aos 86 anos, um filme seu estreando? Como mantém a vitalidade?

Numa revisão de sua obra, qual o filme indispensável? Arrepende-se de alguma escolha?

Minha atividade como documentarista tem, inconscientemente, me levado a uma espécie de compasso binário: fiquei nesses mais de 60 anos de ofício entre o campo e a cidade, que, coincidentemente, ou não, compõem a estrutura da sociedade brasileira e têm promovido um fluxo e refluxo mais visível no migrante nordestino, sempre em demanda do Sul maravilha. Nesse sentido, o meu filme “Conterrâneos velhos de guerra” (1992) é como se fosse uma súmula de tudo o que tenho feito, ora com filmes realizados no campo, sobretudo no Nordeste, ora no âmbito urbano. “Conterrâneos...” é uma somatória. Sobre revisões e olhares pelo retrovisor, não tenho do que me arrepender, mas no caso de Giocondo Dias só lamento não o ter alcançado com vida, de forma que pudesse entrevistá-lo e filmá-lo como bem merecia.

Direção: Vladimir Carvalho. Documentário sobre o líder comunista baiano Giocondo Dias (1913-1987), homem de esquerda que passou dois terços de sua vida na clandestinidade. Disponível no serviço de streaming Now