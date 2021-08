A pedido dos telespectadores, documentário sobre Silvio Santos é reexibido

Para celebrar os 40 anos do SBT, um especial, em formato de documentário, será reexibido na íntegra nesta quinta-feira (19/08), dia do aniversário da emissora paulista, às 20h30, no SBT/Alterosa, a pedido dos telespectadores. A produção narra a trajetória de Silvio Santos e a criação do canal, com depoimentos de mais de 40 personalidades sobre a importância da emissora e do apresentador para o público e a classe artística. O documentário tem direção e roteiro de Leonor Corrêa, com supervisão de Iris Abravanel e apresentação de Marília Gabriela.





Inaugurado em 19 de agosto de 1981, no exato momento da assinatura da concessão por Silvio Santos, o SBT tem programação popular e inovadora, pois foi a única emissora de televisão que nasceu de um programa, o "Programa Silvio Santos". Hoje, o canal cobre 198 milhões de telespectadores e 69 milhões de lares. Os programas de auditório, especialidade do Dono do Baú, foram constantes desde o início do canal, com "Viva a noite", sob comando de Gugu Liberato, entre outros.





Já o “Programa Silvio Santos” se destaca por exibir variados gêneros de atrações, entre eles “Qual é a música”, “Show de calouros”, “Porta da esperança”, “Roletrando”, “Topa tudo por dinheiro” e “Show do milhão”, um marco na carreira do apresentador. Inclusive, o novo “Show do milhão”, que será apresentado por Celso Portiolli com cenário totalmente reformulado, está previsto para estrear em setembro.