Documentário revela o difícil processo de recuperação do alcoolismo

Participantes de grupos de apoio revelam o desafio que enfrentaram (foto: Matizar/Divulgação)







O documentário “Luz acesa” estreia no Globoplay nesta quarta-feira (8/09), após passar pela Mostra de Cinema de São Paulo e pelo Festival do Rio. Também hoje, o diretor Guilherme Coelho inicia uma série de lives no perfil da Matizar Filmes (@MatizarFilmes) sobre o acoolismo, tema do projeto. O primeiro convidado, às 21h, é o neurocientista Sidarta Ribeiro, que vai falar sobre o uso problemático de álcool e drogas e como a neurociência pode contribuir para ajudar os dependentes. Durante a pesquisa para o roteiro de seu novo longa de ficção, Guilherme frequentou reuniões de um grupo de ajuda para uso problemático de álcool e drogas no Rio de Janeiro. O ambiente de superação, compaixão, empatia e acolhimento se revelou experiência transformadora e originou “Luz acesa”, que marca o retorno do cineasta ao gênero que o consagrou em seu filme de estreia,

“Fala tu” (2003), selecionado para o Festival de Berlim.





***

No documentário de Guilherme, cinco personagens do Rio de Janeiro traçam um panorama sobre o uso abusivo de substâncias e de bebidas alcoólicas. “Eles são heroicos, vencendo desafios enormes. Nosso filme tenta trazer matizes do difícil processo de recuperação de drogas e álcool”, afirma o diretor. Os personagens são o artista visual Rogério Costa, Ricardo Panzer, há mais de duas décadas sóbrio, José Ricardo, empreendedor nascido no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, o aposentado Zé Henrique Albuquerque e Fernanda Brandão, atleta e única mulher que aceitou romper o anonimato e participar do documentário. “A presença da Fernanda traz essa discussão sobre as mulheres em recuperação. Nas reuniões, elas são praticamente metade dos grupos, mas o machismo estrutural criou um tabu para a mulher poder falar sobre uso abusivo”, diz o cineasta.

(foto: netflix/divulgação)

“SEX EDUCATION”

TRAILER DIVULGADO





A espera acabou! A Netflix divulgou na terça-feira (7/09) o trailer da terceira temporada de “Sex education”. “Falta só uma semana para ver se a Maeve descobriu que o Otis mandou aquela mensagem”, publicou o perfil oficial do serviço de streaming no Twitter. O seriado volta com oito episódios após o hiato de 20 meses devido à pandemia. Nesta temporada, Otis (Asa Butterfield) está fazendo sexo casual, Eric (Ncuti Gatwa) e Adam (Connor Swindells) assumem o relacionamento de forma oficial, e Jean (Gillian Anderson) tem um bebê a caminho. O novo elenco inclui Jason Isaacs, como Peter Groff, o irmão mais velho de Michael Groff (Alistair Petrie); Dua Saleh, que faz Cal, estudante não binário; e Indra Ové como Anna, mãe adotiva da meia-irmã de Maeve. A Netflix disponibilizará os novos episódios a partir de 17 setembro.

(foto: Edu Viana/Multishow)

“OS RONI”

NOVA TEMPORADA





Protagonizada por Clayson (Whindersson Nunes) e Vadinho (Tirullipa), a quarta temporada de “Os Roni” está de volta nesta quarta-feira (8/09), partir das 22h, no Multishow. Seguem no elenco Falcão, Gessica Kayanne (Gkay), Ilva Niño, Karla Karenina, Oscar Magrini, Rafael Cunha, Raphael Viana e Titina Medeiros. Serão 20 episódios exibidos às segundas, quartas, quintas e sextas. Nessa temporada, Mario Alberto retorna da China; Clayson e Jennyfer finalmente se casam; Braguinha se aposenta e vende a casa de Itaquera; Çãozinha fica pobre; e Vadinho ganha no jogo do bicho e investe em um carro. Já Dona Santinha tira um tempo para visitar a família no Nordeste, mas telefona todos os dias para se manter informada sobre a vida dos netos e dar conselhos de avó coruja.

(foto: Fernando Banzi/DIVULGAÇÃO)

MARIA GADÚ

SHOW ON-LINE





Maria Gadú, em seu retorno virtual aos palcos nesta quarta-feira (8/09), às 19h, abre o Circuito Sesc de Artes com show que dá nova roupagem a seu repertório. Munida de sua voz e de sua guitarra, a cantora divide a cena com Felipe Roseno, responsável pela bateria e percussão, além das programações e beats eletrônicos. A noite terá a participação de Nina Oliveira – cantora, compositora e poeta de Guarulhos (SP).

“RIVERDALE”

EPISÓDIO INÉDITO





A Warner exibirá mais um episódio da quinta temporada de “Riverdale”, às 22h30, nesta quarta-feira (8/09). Toni, Alice, Archie e Kevin lutam para manter a Riverdale High School aberta, depois do corte de orçamento. Enquanto isso, Veronica descobre que Chad a segue e Jughead começa em novo emprego quando os cobradores de dívidas aparecem.

(foto: Hulu/Reprodução)

PARA MARATONAR

ANTES DE “DR. DEATH”





Para entrar no clima da (aguardada) estreia de “Dr. Death”, em 12 de setembro, a Starplay selecionou três produções inspiradas em chocantes crimes reais para maratonar. Todas contam histórias assustadoras. A seleção começa com

“The act”. Nessa minissérie vencedora do Emmy e do Globo de Ouro, a mãe amorosa Dee Dee Blanchard (Patricia Arquette) e sua doce filha Gypsy (Joey King) chegam a uma nova cidade, onde Gypsy se sente solitária devido a problemas de saúde e ansiosa para fazer amigos. Dee e Gypsy têm segredos para esconder. A trama se inspira em uma tragédia ocorrida em Springfield, Missouri.





***





Já “Confronting a serial killer” conta a história da relação entre a autora e jornalista Jillian Lauren e o serial killer Sam Little. “Seduced: Inside The NXIVM” narra a jornada extraordinária e angustiante de India Oxenberg – filha de uma atriz de Hollywood e descendente da realeza europeia – que foi seduzida pela seita moderna de escravos sexuais NXIVM, com a qual passou sete anos.