“Aqui e ali”, novo disco do Trio Misturada, nasceu de uma live. Formado por três jovens – o guitarrista Gabriel Maia, de 22 anos, o baterista Matheus Marinho, de 23, e o baixista Mateus José, de 25 –, o grupo investe no sotaque brasileiro em seu segundo álbum, que reúne oito faixas autorais.

O título faz referência aos encontros virtuais típicos da pandemia, período em que o disco foi gravado, explica Gabriel Maia. Samba-jazz, baião, maracatu, bolero, sons mineiros e samba estão presentes na sonoridade.

O novo trabalho contou também com a participação de Debora Gurgel, pianista e arranjadora. Ela compôs “Quiet little lady”, a única faixa não assinada pelo grupo.





IMPROVISO

Gravado no estúdio paulistano Arsis, “Aqui e ali” segue o estilo do disco de estreia do trio, “Caminho”, lançado em 2019. “Ambos trazem músicas instrumentais com bastante improvisação. O primeiro tinha pegada mais moderna, um pouco mais jazzística, menos fincada no Brasil. O segundo traz influências brasileiras, com ritmos mais marcados”, conta Gabriel Maia.

"Por alguma confluência, todas as faixas, compostas separadamente, conversavam muito bem" Gabriel Maia, guitarrista



O álbum surgiu de um projeto cancelado pela COVID-19. Quando o Misturada preparava o show com o repertório de “Caminho”, a pandemia impôs o confinamento social e o espetáculo foi adiado. Isolados, os três integrantes se dedicaram a compor.

Algum tempo depois, convidados para fazer uma live, Gabriel e os companheiros perceberam que tinham em mãos um novo repertório. “As músicas refletiam a experiência que estávamos vivendo, os sentimentos que afloraram naquele período”, comenta o guitarrista.

Reunindo composições inéditas, a live transmitida ao vivo registrou boa captação de áudio. Ficou tão interessante que o trio decidiu mandar o material para as plataformas digitais.

“Nossa formação é guitarra, baixo e bateria, mas a pianista Debora Gurgel tocou conosco durante a live. Então, algumas vezes o formato é de trio, outras de quarteto”, explica o guitarrista.

“Vim para Boston me aperfeiçoar, mas sinto falta do Brasil, da música brasileira. Cheguei aqui em 2019, logo depois do lançamento do primeiro álbum. Em 2020, voltei para o Brasil por causa da pandemia e agora acabei de chegar em Boston de novo”, comenta.





INTERAÇÃO

“Aqui e ali” resume bem a afinada relação do trio, apesar da distância. “Gravado ao vivo, nosso disco mostra a nossa interação ali na hora, acertos e erros, a música bem viva. Ficamos muito contentes com o resultado”, diz o guitarrista. “Por alguma confluência, todas as faixas, compostas separadamente, conversavam muito bem. Tivemos, digamos, uma sincronia não planejada entre os três integrantes.”

Gabriel Maia, que começou a tocar guitarra aos 14 anos, estudou na Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp). Mateus José iniciou seus estudos de violão aos 12 anos, e aos 17 já era aluno de contrabaixo da Emesp. Matheus Marinho, que começou a estudar música em 2012, atualmente é assistente de regência em São Paulo.

“AQUI E ALI”





Disco do Trio

Misturada

Oito faixas

Tratore

Disponível nas plataformas digitais