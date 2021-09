Djamila Ribeiro analisa a questão do racismo no Brasil

(foto: Curta!/DIVULGAÇÃO)

A filósofa, escritora e ativista Djamila Ribeiro é convidada do episódio inédito da terceira temporada de “Incertezas críticas”, que vai ao ar nesta quinta-feira (2/09), às 20h30, no Curta!. As reflexões dela se iniciam com o desenvolvimento do conceito de “lugar de fala”, tema de seu primeiro livro. Para a autora, há a exclusão de grupos sociais, como negros e mulheres, do cânone científico e filosófico, embora essas vozes de origens diferentes do pensamento majoritariamente branco e europeu devam coexistir e ser consideradas em suas especificidades.