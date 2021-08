6 dicas de filmes asiáticos para ver no streaming

O Uai, Indica Essa recomenda nesta edição seis filmes asiáticos para você assistir!





1- "Última vida no universo"

Que tal começar com uma comédia romântica? O filme tailandes "Última Vida no universo", dirigido por Pen-Ek Ratanaruang, conta a história de Kenji (Tadanobu Asano) e Noi (Daran Boonyasak), que tem os destinos entrelaçados após uma tragédia.









Os protagonistas são um o oposto do outro, o que causa muita estranheza entre os personagens. A dificuldade de diálogo é tão grande que os dois nem falam a mesma língua: Kenji é japonês e Noi é tailandesa. Os protagonistas decidem se comunicar em inglês e, assim, aos poucos, um amor vai crescendo entre os dois.





Além do romance,o filme aborda questões mais profundas, como suicídio e o luto.





2- "O castelo animado"

O Studio Ghibli é um dos maiores estúdios de animação do Japão. Aliás, a produção "A viagem de Chihiro'' é bastante conhecida pela alta qualidade e por vencer o Oscar de Melhor Animação em 2003.





Mas o estúdio japonês tem outras obras disponíveis nos streamings, também com desenhos maravilhosos e críticas sociais.









A indicação do Uai é o filme "O castelo animado", também dirigido por Hayao Miyazaki. A produção conta a história da chapeleira Sophie, que é amaldiçoada por uma bruxa após ser vista com o feiticeiro Howl. Com a aparência quase 70 anos mais velha, a garota vai atrás do feiticeiro para ajudá-la a quebrar a maldição.





Pode parecer uma história de romance infantil, mas a trama vai te envolver com questionamentos psicológicos e uma ótima trilha sonora.





3- "Shanghai fortress"

Se você gosta de ficção científica com muita ação, "Shanghai fortress", dirigido por Huatao Teng, é a escolha certa para você!





O filme chinês narra uma invasão alienígena no Planeta Terra para procurarem uma nova fonte de energia. Como forma de combate, cada país monta seu exército e segue para a luta.









Porém, quase todos os países fracassam e Shanghai é a última esperança. Assim, o filme acompanha um soldado que, enquanto salva a terra, procura a sua amada, que também está lutando contra os aliens.





Caso você goste de k-pop, o filme conta com a participação de Lu Han, ex-integrante do grupo EXO.



4- "Swing kids"

Como indicação de filme sul-coreano, o Uai indica o filme "Swing kids", que é uma releitura de um filme homônimo de 1993. A versão sul-coreana conta com a direção de Kang Hyun Chul.





O filme conta uma história de amizade em meio a guerra das Coreias. O soldado norte-coreano Roh Kisoo (Do Kyungsoo), que levanta a bandeira do comunismo, descobre uma paixão pela dança ao conhecer o soldado norte-americano Jackson (Jared Grimes).









Entre discussões ideológicas sobre capitalismo e socialismo, o filme também aborda assuntos como racismo e machismo. Mas, o foco da trama é o embate entre a guerra e a liberdade para dançar.





Aliás, caso você esteja ligado no mundo do kpop, com certeza o ator principal deve ser familiar. "Swing kids" é protagonizado pelo Do Kyungsoo, mais conhecido como o D.O, do boy group EXO.





5- "Floresta de sangue"

Com a direção de Sion Sono, o filme "Floresta de sangue" conta a história de uma equipe de filmagem que entra na vida de duas jovens e descobrem uma relação com um assassino em série.





Apesar de a história principal ser uma ficção, a trama foi inspirada no caso real do Serial Killer Futoshi Matsunaga, ocorrido na cidade de Kyushu, na década de 1990.









O filme está disponível na plataforma de streaming Netflix. Além disso, caso você tenha se interessado pela história, o diretor disponibilizou uma versão do filme extensa em formato de série. No total, a produção conta com mais de 5 horas. Já pode maratonar.





6- "Golpe de classe"

O filme indiano "Golpe de classe", do diretor Sudhir Mishrao, conta a história do trabalhador Ayyan Mani (Nawazuddin Siddiqui) que inventou que seu filho de 10 anos é um gênio da matemática para melhorar a condição financeira da família. Mas as situações vão se complicando à medida que a mentira se espalha.



A produção é inspirada em um livro de mesmo nome do autor Manu Joseph.





