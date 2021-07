Vídeo: 5 filmes para conhecer a indústria de Bollywood

Bollywood. Se antes o cinema feito na Ásia parecia distante do Brasil, o reconhecimento por parte de grandes empresas de streaming veio e, atualmente, eles podem ser encontrados com uma facilidade maior. Confira nesta edição do Uai, Indica Essa a lista de cinco filmes para conhecer a indústria cinematográfica indiana ou









Bollywood é o nome criado da junção de Bombaim, o antigo nome da capital Mumbai, com Hollywood, a americana. Ele caracteriza filmes de língua hindi, que, de acordo com uma pesquisa de 2013, tem mais de 260 milhões de nativos localizados principalmente no Norte da índia e em algumas regiões do Paquistão.





O filme conta a história de uma jovem empresária muito bem-sucedida, Naina, que precisa provar sua inocência quando acorda em um quarto de hotel ao lado do amante morto. Ela contrata um advogado de prestígio para defendê-la e eles trabalham juntos para descobrir o que ocorreu. Esse longa é uma adaptação do espanhol “Contratiempo”, estrelado por Mario Casas, mas com os gêneros dos envolvidos modificados, a mudança provoca uma nova perspectiva da história.





“Amor por metro quadrado” conta a história de duas pessoas que trabalham no mesmo banco e têm em comum o sonho da casa própria. Enquanto Sanjay tem um caso secreto com a chefe, que é casada, e mora com os pais em um imóvel muito humilde, Karina namora um cara que não tem como prioridade uma casa própria. Pensando nesse sonho, eles se casam por conveniência. Ponto de partida para essa comédia romântica super especial.





“Tamasha” também é um filme de comédia romântica, mas com uma montagem bem diferente da habitual em filmes norte-americanos. Ved e Tara se conhecem quando os dois estão de férias em Córsega, na França. Eles se conectam logo de início, mas para não se apaixonarem, fazem um pacto de não revelar a identidade real deles e decidem explorar a ilha paradisíaca juntos.

A produção conta a história do capitão Ashwat Raina, que propõe ao governo indiano se posicionar na corrida nuclear global. Só que o plano vira motivo de chacota e ele é mandado embora. Mas, alguns anos depois, o novo primeiro- ministro da Índia o convida para realizar testes nucleares secretos, mas a equipe dele terá de fazer isso no meio de um cenário político instável.

Um motorista super inteligente, mas renegado pela sociedade indiana consegue ascender no mundo dos negócios de táxi. O filme é recheado de plot twists, quando o espectador é levado a acreditar que irá acontecer alguma coisa, mas é surpreendido, e chega a ser bem mais sombrio do que “Quem quer ser um milionário?”, produção hollywoodiana com uma premissa parecida.





Adaptação do livro do jovem escritor indiano Aravind Adiga, vencedor do Man Booker Prize 2008, um dos maiores prêmios mundiais do meio editorial, o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, mas perdeu para “The Father”.



(*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Alves)