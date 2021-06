Confira os 24 filmes que disputarão a Palma de Ouro no Festival de Cannes

Karim Ainouz exibe "O marinheiro das montanhas" nas Sessões Especiais. (foto: Loic Venance/AFP) Cancelado em 2020 devido à pandemia do novo coronavírus, o Festival de Cannes confirmou nesta quinta-feira (3/6) a realização de sua 74ª edição entre 6 e 17 de julho, com 24 filmes em competição pela Palma de Ouro. Não há filmes brasileiros na disputa.





"O marinheiro das montanhas", de Karim Ainouz, que venceu a mostra Um Certo Olhar em 2019 com "A vida invisível", será exibido nas Sessões Especiais (não competitivas).









Não há nenhum filme dirigido por um cineasta ibero-americano. A edição 2019, vencida pelo sul-coreano “Parasita”, de Bong Joon-ho, contou com "Dor e glória", do espanhol Pedro Almodóvar, e "Bacurau", dos brasileiros Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles.





O tailandês Apichatpong Weerasethakul apresentará "Memoria", rodado na Colômbia e estrelado por Tilda Swinton e Jeanne Balibar.





Entre os filmes fora de competição, destaque para "De son vivant", de Emmanuelle Bercot, com Catherine Deneuve, Cécile de France e Benoit Magimel.





Outro filme muito aguardado é "Stillwater", um thriller de Tom McCarthy rodado em Marselha, com Matt Damon e Camille Cottin.





A atriz e diretora norte-americana Jodie Foster receberá a Palma de Ouro honorária, 45 anos depois de ser convidada pela primeira vez ao festival, com o filme “Taxi driver”. A homenagem, concedida em edições anteriores a artistas como Woody Allen, Clint Eastwood e Jane Fonda, "celebra a trajetória artística brilhante" de Jodie Foster, "de uma personalidade incomum e com um compromisso discreto, mas firme, com os grandes temas de nossa época", segundo o comunicado do festival.

"Ouvimos dizer que as salas de cinema iam morrer" com a pandemia, disse na coletiva de imprensa o delegado geral do Festival, Thierry Frémaux. Mas "o afluxo de público após a reabertura dos cinemas na França e em outros países" provou o contrário, acrescentou. "E o Festival de Cannes é a segunda grande notícia para o cinema."





Este ano, o festival terá uma nova mostra, intitulada Cannes Premières. Esta seleção abrirá espaço para cineastas "reconhecidos" que já tenham sido selecionados para a competição. Outra novidade: a criação de uma seção temporária dedicada às questões ambientais. O Festival anunciou em meados de abril uma série de medidas destinadas a reduzir sua pegada ambiental, bem como uma contribuição paga pelos jornalistas credenciados.





No total, a Seleção Oficial exibirá 61 filmes. A composição do júri, presidido pelo americano Spike Lee, ainda não foi revelada. Thierry Frémaux apelou à "prevenção" e à "cautela", argumentando que a epidemia da COVID-19 ainda não foi "derrotada".





Embora se estime uma participação de apenas metade dos 40 mil participantes diários que o festival costuma atrair, nenhuma limitação de capacidade está prevista nas salas. No entanto, será necessário um "passe sanitário" (comprovante de vacinação ou teste PCR negativo).

Brasil coproduz concorrente francês





O longa francês %u201CBergman Island%u201D, de Mia Hansen-Love, é produzido pelo brasileiro Ricardo Teixeira. (foto: Divulgação) O Brasil não está representado na competição pela Palma de Ouro, mas um brasileiro, sim. Rodrigo Teixeira, da RT, coproduz o longa francês “Bergman Island”, de Mia Hansen-Love. Um casal - ele, diretor, ela, sua mulher, escritora e roteirista - recolhe-se à ilha de Farö, onde Bergman viveu e produziu boa parte de sua obra a partir dos anos 1960. Vicky Krebbs, Mia Wasikowska e Tim Roth estão no elenco.





A inspiração vem do próprio cinema de Ingmar Bergman, com suas cenas de casamentos e artistas em crise. Mia foi casada com Olivier Assayas, mas não foi por meio dele que Rodrigo Teixeira chegou à diretora e a “Bergman Island”. O filme é produzido por Charles Gilibert, que tem sido parceiro da RT em coproduções internacionais.





Rodrigo Teixeira informa que, desde fevereiro do ano passado, quando foi aos EUA para o Spirit Awards, tem estado isolado no Brasil. O primeiro semestre de 2020 foi pesado, houve uma luz no fim do túnel no segundo. O filme de Mia foi rodado em 2019 e finalizado em 2020. Em novembro, ele volta ao set.





A RT filma em Nova York o novo James Gray, “Armageddon time”, com Anne Hathaway, Oscar Isaac, Cate Blanchett e Robert De Niro no elenco. Será sua terceira associação com um estúdio, após “Ad Astra” e “O farol”.





Em relação ao Brasil, Rodrigo desenvolve projetos com as plataformas. "Se estivermos vacinados, creio que 2022 poderá ser um bom ano para o cinema brasileiro. Existe muita coisa sendo planejada ou em desenvolvimento, mas isso será coisa para avaliarmos numa nova conversa em 2023."



Confira os 24 longas que estão na disputa: