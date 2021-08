Cancelada em 2020, Festa Portuguesa de Belo Horizonte adota novo formato

Alheira com geleia de jabuticaba, criada pela Taberna Baltazar, é uma das novidades gastronômicas da feira (foto: Taberna Baltazar/divulgação )





A tradicional Festa Portuguesa de Belo Horizonte chega com novidades à sua 10ª edição. Pela primeira vez, a programação será on-line, com shows, palestras, rodadas de negócios e lives gastronômicas. A adaptação possibilitou transformar o evento em Semana Portuguesa, que vai da próxima segunda-feira (23/08) até sábado (28/08). Como de costume, 12 restaurantes oferecerão cardápio especial durante toda a programação.









“As plataformas digitais nos oferecem uma janela de onde portugueses e mineiros podem espreitar o outro lado do Atlântico. A pandemia, com todos esses grandes desafios, também trouxe a oportunidade de aproximar realidades tão distantes e ao mesmo tempo tão próximas”, afirma Carlos Alberto Lopes, presidente da Câmara Portuguesa de Minas Gerais.





OURO





Lopes ressalta a forte presença portuguesa no estado ao longo dos séculos, principalmente a partir do Ciclo do Ouro, o que intensificou as relações culturais de Minas com o país europeu. A festa destaca essa identificação, sobretudo na área gastronômica.





“A raiz da gastronomia mineira ‘bebeu’ muito da portuguesa”, diz Carlos Alberto Lopes. “A família tradicional mineira tem tudo a ver com o que vivemos em Portugal, com a raiz da sociedade portuguesa. No entorno da família e da cozinha acontecem as conversas mais vivas e ricas. Esse é o elemento que nos une fortemente.”





O menu especial do evento ficará a cargo de Taberna Baltazar, Capitão Leitão, Caravela, Casa Di Maria, Armazém Medeiros, Doces de Portugal, Sorveteria Alento, Cervejaria Verace e Cozinha Santo Antônio, em Belo Horizonte; Água Doce Cachaçaria, em Varginha; Topo do Mundo/Amada Lisboa, em Nova Lima; e Tasca Filho da Mãe, no Rio de Janeiro.





É possível provar as delícias gastronômicas presencialmente ou via delivery. Devido à dificuldade financeira enfrentada pelos estabelecimentos durante a pandemia, não foi obrigatório criar um prato exclusivo, como era praxe nas edições de rua. O concurso para premiar a melhor proposta foi suspenso.





Os pratos unem receitas portuguesas e ingredientes mineiros. É o caso da alheira com geleia de jabuticaba criada pela Taberna Baltazar, no Bairro da Serra, em BH. A chef Teresa Baltazar conta que costuma vender 35kg da iguaria tradicional por mês, em média. Ela torce para que a Semana Portuguesa aumente seu faturamento. O novo sabor da alheira deve ficar disponível no cardápio no resto do ano. “Se der certo, a gente vai continuar fazendo”, diz.





Teresa Baltazar participa da festa desde a segunda edição. “As pessoas ficam esperando esse programa o ano todo, é muita publicidade para a gente, pois ele dá um retorno muito grande para a casa”, relata.





Haverá lives gastronômicas em todos os dias. De segunda a quarta-feira, os chefs Teresa Baltazar, Cristovão Laruça (Capitão Leitão e Caravela) e Ju Duarte (Cozinha Santo Antônio) ensinarão receitas ao público. O chef Edson Puiati também estará presente. Degustações de vinhos, cervejas artesanais e doces portugueses completam a programação.





AZEITE



Manter o vínculo econômico entre brasileiros e lusitanos durante a pandemia também é preocupação da Câmara Portuguesa, que promove palestras on-line de especialistas sobre perspectivas de negócios.





“Pela primeira vez, estamos desafiando produtores de azeite portugueses a conhecerem o potencial de investimento no território mineiro, apresentando produtores que, hoje, têm nome nas prateleiras dos supermercados de Minas”, destaca Carlos Alberto Lopes.





Os seminários “Minas e Portugal – Um mar de oportunidades”, na terça-feira, às 10h, e “Novos rumos para a vitivinicultura mineira a partir de Portugal”, na quarta-feira, às 10h, são destaques da programação.





“Do ponto de vista territorial, Portugal tem um sexto da dimensão de Minas Gerais. Aqui no estado, ainda temos muito território para plantar oliveiras e videiras, produzindo azeites e vinhos de qualidade”, conclui Lopes.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria









FESTA PORTUGUESA/SEMANA PORTUGUESA 2021

De segunda-feira (23/08) ao próximo sábado (28/08). Informações: www.camaraportuguesamg.com.br; Facebook.com/FestaPortuguesaBeloHorizonte e @festaportuguesabh.





MÚSICA

Atrações musicais estarão em cartaz durante a Semana Portuguesa: Coral Luís de Camões (23/08, às 20h), o cantor português Mario Moita (27/08, às 21h), Grupo Folclórico Gil Vicente (28/08, às 14h), o duo mineiro Choro Nosso (28/08, às 17h) e a banda portuguesa Virgem Suta (28/08, às 19h).