'Lives' do projeto #rangonafavela destacam a culinária da periferia de BH

A cozinheira Dirce Pereira e o músico Robson Batata apresentarão o programa de hoje (foto: Fotos: Casulo/divulgação )

Em 2017, o projeto Circuito Gastronômico de Favelas lançou a ação #rangonafavela, com o propósito de valorizar e proporcionar renda a profissionais de culinária da periferia de BH. Arte, comida e turismo eram a base do Circuito, que apresentou às pessoas quitutes das cozinheiras de mão cheia das comunidades de BH.





A pandemia impediu o prosseguimento do evento presencial, mas a versão on-line promete dar água na boca. Neste fim de semana, serão duas lives, transmitidas às 16h pelo canal da Casulo Cultura no YouTube. Hoje (30/1), o percussionista Robson Batata e a cozinheira Dirce Pereira comandam a “comilança virtual” diretamente do Alto Vera Cruz. Domingo (31/1), será a vez de Luci Soares, do Aglomerado da Serra, e do músico Kdu dos Anjos.





“A melhor comida feita em BH está nos aglomerados. Projetos como esse são ótimos, incentivam a gente. A gente precisa crescer e ter oportunidade para isso”, afirma dona Dirce. “Somos cozinheiros já formados, essa iniciativa é uma forma de divulgar o nosso trabalho, fazer com que as pessoas tomem conhecimento do local onde fica cada restaurante e dos pratos oferecidos por eles.”





Morador do Alto Vera Cruz, o músico Robson Batata viajava muito a trabalho. Com a pandemia, o ritmo mudou e ele teve tempo para perceber a riqueza da culinária local.





“O Rango na Favela me mostrou locais que nem imaginava que existiam aqui. Fomos ao Bar do Marcinho, que oferece comidas variadas. Serviram uma costela no bafo, que achei maravilhosa”, conta.

Luci Soares, do Aglomerado da Serra, é doceira de mão cheia



Batata elogia também o Tropeiro do Jânio. “Ele já virou patrimônio histórico da nossa comunidade, muito gostoso. O Feijão Senzala, da dona Dirce, é maravilhoso. Foi um presente que ganhei poder conhecer essas novas culinárias. As comunidades têm comidas boas, baratas e feitas com muito amor”, comenta.





Gestor cultural do espaço Favelinha, no Aglomerado da Serra, Kdu dos Anjos se surpreendeu com a variedade da culinária local. “Fomos a seis lugares que não conhecia e pude saborear várias comidas. Gravamos em todos eles”, conta. Kdu chama a atenção para o bolo de pote de Luci Soares, dizendo que esse quitute já ficou famoso.





O projeto não se limita à comida. As lives vão abordar um pouco da história de cada comunidade, mostrar artistas que moram ali e ações como hortas comunitárias. No percurso do roteiro no Alto Vera Cruz e na Serra foram plantadas árvores e produzidos grafites em muros.





#RANGONAFAVELA

Neste sábado (30/1), às 16h, no Alto Vera Cruz, com o músico Robson Batata e a cozinheira Dirce Pereira. Domingo (31/1), às 16h, no Aglomerado da Serra, com Kdu dos Anjos e a cozinheira Luci Soares. Transmissão em https://www.youtube.com/user/casulocultura