Museu do Louvre vai expor trabalho de artista do interior mineiro

Eduardo Carvalho com uma das obras realistas: perfeição e riqueza nos detalhes (foto: Eduardo Carvalho/Arquivo pessoal) Eduardo Carvalho, de 29 anos, convidado para expor em outubro os trabalhos no imponente Museu do Louvre, em Paris, na França. O jovem nasceu em Passos, no Sul de Minas, e mora atualmente em Franca, no interior paulista. Do interior mineiro para o mundo. Por mais que possa parecer clichê, é extamente essa a trajetória do artista, de 29 anos, convidado para expor em outubro os trabalhos no imponente, em, na França. O jovem nasceu em, no Sul de Minas, e mora atualmente em Franca, no interior paulista.

“Eu estou muito feliz. Qualquer artista se sente revigorado com um reconhecimento”, afirma à reportagem. Eduardo usa lápis sobre papel, no gênero realista, e foi recentemente reconhecido internacionalmente pela beleza das obras contemporâneas.





Início desafiador

Nascido no dia 28 de fevereiro de 1992, Eduardo se destaca desde a infância pelos desenhos - mas, naquele momento, jamais tinha pensado em ganhar dinheiro com o talento. Aos 11 anos, interrompeu os estudos para ajudar o pai no trabalho rural e, assim, sustentar a família.

Em 2014, em busca de melhores condições de vida, mudou-se para Franca. No interior de São Paulo, trabalhou por nove anos como padeiro e por outros dois anos com móveis planejados.



Mas não esqueceu dos estudos: realizou o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) e teve um dos trabalhos publicado na capa do X Livro de Poemas Educação Jovens e Adultos 2017.

Na mesma época, Eduardo Carvalho realizou a primeira exposição no Teatro Municipal de Franca.

Para o mundo

A segunda exposição ocorreu em Ribeirão Preto, também em São Paulo, e foi responsável por abrir as portas para o artista não só em Franca, mas em toda a região. Com isso, começou a atrair grande público nas redes sociais e de admiradores das artes.

Desde então, Eduardo passou a receber encomendas de seus trabalhos e a participar de mostras. O artista aprimora as habilidades desde então e chegou a montar o próprio curso, prejudicado pela pandemia.

Mas o mineiro resolveu expor na Funarte, no Rio de Janeiro, e teve as portas abertas para o mundo.

Em novembro, será a vez de Belo Horizonte receber as obras premiadas no Rio de Janeiro. A exposição ocorrerá na Funarte.