Single de The Weeknd provoca nó na cabeça e vontade de dançar

The Weeknd durante o show de intervalo do Super Bowl, na Flórida, em fevereiro passado (foto: Mike Ehrmann/Getty Images/AFP)

Na era em que a regra no meio musical é o lançamento a conta-gotas, a chegada de um single não chega a ser propriamente uma grande notícia. A menos que seja de um artista como The Weeknd. Na era em que a regra no meio musical é o lançamento a conta-gotas, a chegada de um single não chega a ser propriamente uma grande notícia. A menos que seja de um artista como The Weeknd.





“Take my breath”, a nova música do canadense Abel Tesfaye, de 31 anos, é também seu primeiro lançamento desde “After hours” (2020) – o álbum teve 15,7 bilhões de streams, e a canção “Blinding lights” foi a mais ouvida no Spotify no ano passado.





“Take my breath” chegou causando por mais de uma razão. O clipe, que seria exibido nos Estados Unidos antes das sessões de IMAX do filme “O esquadrão suicida”, foi parcialmente engavetado. O vídeo, com boa parte da ação passada em uma pista de dança, utiliza, sem economia, luzes estroboscópicas.





Após avaliação de que a exibição poderia provocar ataques de epilepsia, as sessões em cinema foram canceladas. No YouTube, há um aviso sobre a possibilidade do ataque – e, desde seu lançamento, na última sexta-feira (06/08), o vídeo soma mais de 13 milhões de visualizações.





A música é um convite para a pista. Guitarras tiradas de “Another brick in the wall”, do Pink Floyd, são costuradas com uma batida disco crescente. Você logo sente saudades de Daft Punk. Os sintetizadores vão comandando a música, que mistura funk e pop com elegância.





Com a voz segura e amadurecida, The Weeknd evoca, por vezes quase em tom de súplica, por uma mulher que o faz perder o fôlego - mas ela também está em risco (“Você é muito jovem para acabar com sua vida”, ele canta).





O vídeo está no limite do bom senso, pois mostra uma série de pessoas em um clube meio chapadas após inalar uma máscara de oxigênio (o que não é nada muito politicamente correto durante a pandemia da COVID-19). O refrão também tem um lado sombrio: “Tire meu fôlego/E faça isso durar para sempre”. Preto, muito couro, o clima meio pesado se contrapõe à leveza da canção – e como é música pop, melhor do que elucubrar questões é se deixar levar pelas batidas.





“Take my breath” é só o início de uma nova história do cantor, produtor e compositor, que está preparando mais um álbum, ainda sem data de lançamento definida. Enquanto isso, ele atira para outros lados. The Weeknd anunciou recentemente que vai escrever, produzir e estrelar uma série de ficção para a HBO.





Com o nome de “The idol” (O ídolo), a produção vai acompanhar a relação entre um cantor e o dono de uma boate de Los Angeles que é também o líder de um culto secreto. O projeto está sendo realizado entre o músico e Sam Levinson, diretor do recente “Malcolm & Marie” (2021), lançado pela Netflix.









“TAKE MY BREATH”

• Single de The Weeknd. Música e vídeo estão disponíveis nas plataformas digitais