Com novo single, Meninas de Sinhá ganha campanha de financiamento

Música e solidariedade é o que propõe o cantor Anthonio Marra com seu mais recente lançamento, “Retalhos”. O músico aproveita o novo single para promover campanha em prol do Meninas de Sinhá na plataforma bordados, as medidas de prevenção contra o coronavírus inviabilizaram a continuidade das atividades do grupo. é o que propõe o cantor Anthonio Marra com seu mais recente lançamento, “”. O músico aproveita o novo single para promover campanha em prol dona plataforma Vakinha . Originário do Bairro Alto Vera Cruz, as artesãs e artistas não estiveram imunes aos efeitos causados pela pandemia da COVID-19. Levantando recursos principalmente por meio de shows e venda de seus, as medidas de prevenção contra o coronavírus inviabilizaram a continuidade das atividades do grupo.









Entre as perdas trazidas pela pandemia, Marra conta que uma mensagem recebida durante a virada do ano serviu como motivação para a letra da nova música. “A mensagem dizia basicamente que cada pessoa na nossa vida fosse um retalho e, no final da vida, a gente borda uma grande colcha. A vida são esses encontros e desencontros que vão tecendo nossa trajetória.”, afirma o artista.





Já tendo trabalhado com as senhoras do Alto Vera Cruz em outras ocasiões, as lembranças vieram à tona enquanto Marra compunha a letra, mas a ideia de colaboração veio apenas no momento de desenvolver o clipe da música. Ao visitar o Meninas de Sinhá para fazer o convite da gravação, a falta de recursos do grupo se tornou evidente para o cantor.





“Elas estavam com as atividades suspensas, sem material para os bordados e sem dinheiro para pagar a professora. Foi quando entendi que 'Retalhos' não nasceu para ser só uma música. Era o momento de colocar minha arte de uma maneira empática e em prol das Meninas de Sinhá”, conta Marra.

Para Bernardina de Sena, ou Seninha, como a integrante do Meninas de Sinhá é chamada pelas amigas, a importância da manutenção do grupo vai além da diversão propiciada pelos encontros de costura e cantoria. As amizades cultivadas se mantêm desde a sua fundação, em 1996, e a proximidade de toda a comunidade evidencia “os retalhos” que teceram a vida dessas senhoras artesãs e artistas.





A gravação do clipe foi feita na casa de Seninha, e ela destaca um detalhe capturado pelo cinegrafista Rhodes Madureira. “Ele filmou um retrato muito antigo com meu ex-marido. Aquilo 'casou' muito bem a minha vida com a letra da música. É um retalho antigo, que já se desfez. E no processo de superação, fortaleci os laços com as minhas amigas aqui”, revela a artesã.





“O bordado para mim é uma alegria. A gente chega aqui, pode estar até triste, mas parece que a gente renova. Parece que eu fico mais nova na hora em que vejo minhas amigas, que já não são nem amigas mais, são irmãs. Bom, umas são irmãs, outras são filhas, e por aí vai”, conta Maria Gonçalves Santos, que também faz parte do Meninas de Sinhá.





O Meninas de Sinhá já se apresentou em asilos, presídios e orfanatos em mais de 30 localidades, incluindo cidades europeias. A proposta é de levar um momento de leveza para pessoas em situações vulneráveis e criar laços com outras culturas com suas cantorias e danças.





Em 2017, as senhoras introduziram aulas de bordado nos encontros na sede do grupo. A produtora do Meninas de Sinhá, Patrícia Lacerda, conta que, por conta da pandemia, o projeto que fornecia kits de costura e pagava pela professora para ministrar as aulas ficou sem verba, e as atividades foram interrompidas. “Com os recursos obtidos na campanha promovida pelo Anthonio Marra será o retorno desses kits e da professora, mas para isso precisamos arrecadar R$ 16 mil”, detalha Patrícia.





