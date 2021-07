Festival de Inverno de Congonhas abre inscrições para oficinas gratuitas

A edição homenageia o artista congonhense Gustavo Procópio, vítima da COVID-19 (foto: Assessoria/Reprodução ) Festival de Inverno de Congonhas será realizada entre os dias 15 e 29 de agosto deste ano. Em formato virtual, o evento tem em sua programação diversas atrações artístico-culturais, incluindo shows, espetáculos de teatro e dança, além de oficinas formativas. A 26ª edição doserá realizada entre os dias 15 e 29 de agosto deste ano. Em, o evento tem em sua programação diversas atrações artístico-culturais, incluindo shows, espetáculos de teatro e dança, além de oficinas formativas.









Realizado pela Prefeitura de Congonhas, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, essa edição homenageia o artista congonhense Gustavo Procópio. O músico, de 29 anos, é uma das vítimas da COVID-19.





A programação conta, ainda, com mais de 35 shows, um documentário sobre a vida do homenageado Gustavo Procópio, oito espetáculos teatrais, quatro de dança, três bate-papos com grandes artistas e 12 oficinas.





Nos bastidores do Festival





Nomes importantes da cultura brasileira já confirmaram presença no festival. As aulas de dança, por exemplo, serão proporcionadas pela coreógrafa da cantora Anitta, Arielle Macedo e por Cláudia Mota, primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.





Coreógrafa da cantora Anitta, Arielle Macedo, é nome confirmado no evento (foto: Assessoria/Reprodução ) Já as oficinas de música ficaram nas mãos do cantor, multi-instrumentista e produtor cultural César Santos.





“Nosso festival é norteado pensando em agradar a adultos, jovens e crianças”, conta João Sabará, curador do festival. Ele ressalta que o objetivo do evento é apresentar ao público o rico elenco de artistas e intelectuais da cidade de Congonhas, além de trazer grupos de reconhecimento nacional e mundial.





Para o curador, o formato online é uma oportunidade de aumentar a participação da população na programação.