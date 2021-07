Com sacada modernista, Festival de Inverno da UFMG começa nesta sexta-feira

Arnaldo Antunes é nome confirmado na programação do Festival de Inverno 2021 (foto: Flickr/Reprodução ) Festival de Inverno da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que começa na sexta-feira (23/7), terá temática inspirada na Semana de Arte Moderna de 1922. Na programação, discussões sobre questões urgentes no Brasil, como a democracia. A agenda vai até 31 de julho, com a participação de pensadores, escritores e artistas. A 53ª edição doda Universidade Federal de Minas Gerais (), que começa na sexta-feira (23/7), terá temática inspirada na Semana de Arte Moderna de 1922. Na programação, discussões sobre questões urgentes no Brasil, como a. A agenda vai até 31 de julho, com a participação de pensadores, escritores e artistas.









A curadoria é dividida entre a Diretoria de Ação Cultural (DAC) e o projeto MinasMundo.





O Festival de Inverno da UFMG teve sua primeira edição em 1967. Segundo a reitora da universidade, Sandra Regina Goulart, ele contribui para a reflexão sobre os destinos da arte e da cultura em Minas Gerais.



“O Brasil é cheio de contradições e impasses, e sua riqueza cultural é talvez o nosso maior trunfo e fonte inesgotável de esperança em um futuro melhor”, comenta.





A reitora enfatiza o caráter desafiador da escolha do tema: “Debater os rumos do país à luz da Semana de 22, evento tão associado à nossa identidade, é um desafio intelectual que muito nos estimula".

Para o professor e organizador do evento, Fernando Mencarelli, o Festival resgata o Modernismo com foco nas tensões contemporâneas do Brasil.



Ele aposta na necessidade de escutar aqueles que defendem a democracia, a justiça social e a necessária transformação do país, baseada em novos valores e pactos, na busca por outras poéticas, políticas, economias e sociabilidades.





“Há debates urgentes e muita coisa em disputa neste momento em que emergem pautas ditadas pelo neoconservadorismo e pelo autoritarismo. A UFMG quer participar ativamente desse debate”, compartilha o professor.





Diversidade na programação





A organização prevê debates que abordam temas como pluralidade, subversão epistêmica, insurgências poéticas, processos criativos decoloniais e cinema indígena.





As discussões sobre o Modernismo e seus desdobramentos estarão presentes em rodas de conversa, palestras, apresentações artísticas sobre memória, cosmopolitismo, cultura oral, literatura e música popular.





O evento receberá intelectuais negros e indígenas, que irão compartilhar suas experiências afetivas, coletivas e pessoais.



Os curadores do festival esperam, ainda, outros participantes das áreas das artes e da literatura.





Edição online do Festival de Inverno contará com show da cantora mineira Titane. (foto: Instagram/Reprodução )



Pautas relacionadas a identidades, religiosidade, relações sociopolíticas e de gênero serão marca registrada desta edição, que já tem nomes confirmados como Silviano Santiago, Arnaldo Antunes e Toninho Horta.



Pautas relacionadas a identidades, religiosidade, relações sociopolíticas e de gênero serão marca registrada desta edição, que já tem nomes confirmados como Silviano Santiago, Arnaldo Antunes e Toninho Horta.

Além da participação de pesquisadores, como Lucia Castello Branco e Mauro Rodrigues.





Estarão presentes também o grupo paulista A Barca e mestres do congado mineiro.



O participante poderá assistir aos shows de Titane e Makely Ka, que marcarão presença.









O Festival de Inverno será transmitido pelo canal da Diretoria de Ação Cultural (DAC) no YouTube . Toda a programação é gratuita.

