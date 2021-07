Sétima temporada do 'Bake off Brasil' começa com desafios inéditos

(foto: Beatriz Nadler/SBT)

Quantos participantes da sétima temporada do "Bake off Brasil – Mão na massa" conseguirão encarar as 21 semanas e 42 receitas para impressionar os jurados Beca Milano e Olivier Anquier? A estreia dos novos episódios, comandados por Nadja Haddad, será neste sábado (24/07), às 22h30, no SBT/Alterosa. No Discovery Home & Health, o reality desembarca em 30 de julho, a partir das 23h10. Nesta edição, os 18 confeiteiros selecionados terão que superar novas técnicas e entregar preparos com visuais incríveis e sabores surpreendentes. O campeão ou campeã da temporada ganhará uma viagem para a Bélgica, conhecendo as refinadas chocolaterias da Europa, além de levar para casa R$ 25 mil em compras em um site de eletrodomésticos.