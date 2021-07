Nando Reis divide o palco com o filho em BH, em seu primeiro show de 2021

O cantor e compositor Nando Reis não receberá os fãs no camarim, em atenção aos protocolos de segurança sanitária (foto: Jorge Bispo/Divulgação )

Desde o último dia 3, quando foi publicado o decreto que autorizou a reabertura de teatros, museus e cinemas em Belo Horizonte, a agenda cultural da cidade vive uma retomada. A decisão da prefeitura é fundamentada pela redução nos indicadores da COVID-19, impulsionada pela vacinação, que na terça-feira (20/7) ultrapassou a marca de 500 mil pessoas imunizadas com as duas doses.





"Se eu disser que gosto (de lives), estarei mentindo. Gostei de ter feito. Me adaptei. Muito mais importante do que olhar para aquilo que falta - nesse caso, a plateia - , fico feliz de poder trabalhar e dar trabalho para pelo menos uma parte da minha equipe. Eu jamais falo mal de trabalho. Aceito e faço com boa vontade" Nando Reis, cantor e compositor

Já a banda mineira Daparte tem show marcado no Dimensão Hall, espaço de eventos localizado no Mineirão. Ambas as apresentações seguirão os protocolos de segurança determinados pela PBH.





Já a banda mineira Daparte tem show marcado no Dimensão Hall, espaço de eventos localizado no Mineirão. Ambas as apresentações seguirão os protocolos de segurança determinados pela PBH.









Nando Reis sobe ao palco do Grande Theatro do Cine Brasil com show voz e violão. De São Paulo, onde mora, em entrevista por telefone, o cantor e compositor conta que a expectativa para a apresentação é alta. Afinal, este show em BH será uma espécie de reestreia do artista, que está afastado dos palcos há pelo menos sete meses.





ENCONTRO

"Por incrível que pareça, é o primeiro show que eu vou fazer neste ano. Estou muito feliz, principalmente porque todas as condições parecem muito propícias para essa apresentação. O público está empolgado e a produção está animada. É muito bom ver a disposição de todas as partes para que esse encontro aconteça", diz.





A apresentação será dividida em duas partes. Na primeira, o músico estará sozinho no palco. Na segunda, ele ganha a companhia de seu filho, Sebastião. Em maio passado, os dois lançaram o EP "Nando e Sebastião", cujo repertório é formado por seis músicas de Nando, entre elas "Os cegos do castelo", "Luz antiga" e "Resposta" – essa última ficou famosa na versão lançada pelo Skank no álbum "Siderado" (1998).





"Primeiro eu entro e depois chamo o Sebastião. Nós dois temos uma infinidade de músicas arranjadas. Na minha parte eu tenho mais liberdade. Como é um show em formato reduzido, eu tenho mais liberdade, posso tocar um repertório mais vasto e, no teatro, dá para fazer algumas misturas interessantes", conta.





Segundo ele, não serão apresentadas músicas inéditas. Hits como "All star", "Luz dos olhos" e "Relicário" fazem parte do repertório. Em virtude da pandemia, o artista não irá receber os fãs no camarim após a apresentação, hábito que sempre manteve ao longo da carreira.





"Vamos seguir todos os procedimentos de segurança básicos, como máscara e o distanciamento social. Essa é a única forma de poder fazer alguma coisa neste momento: sendo rigoroso", afirma.





Adepto das lives ao longo do último ano, Nando Reis diz que elas não substituem os shows presenciais, mas quebram um galho. "Se eu disser que gosto, estarei mentindo. Gostei de ter feito. Me adaptei. Muito mais importante do que olhar para aquilo que falta – nesse caso, a plateia –, fico feliz de poder trabalhar e dar trabalho para pelo menos uma parte da minha equipe. Eu jamais falo mal de trabalho. Aceito e faço com boa vontade", comenta.





Mas ele confessa que, no começo, foi difícil e o que ajudou foi o fato de já fazer vídeos para seu canal no YouTube. "Neles eu já falava com um público que não está presente. Então, aos poucos, fui aprofundando essa prática, porque as pessoas estão ali, acompanhando, só que por meio de uma tela", afirma.





Já considerando que as lives perderam força desde o ano passado, ele acha difícil prever se elas serão um formato renovável. "Muitas das coisas que a gente viveu na pandemia provavelmente vão ficar. Quanto às lives, não sei dizer. Talvez para algumas situações como no show desta sexta, em que ainda não dá para receber todo mundo presencialmente. Mas nada substitui aquilo que se dá ao vivo. A catarse que se dá quando um show acontece com a presença do público é insubstituível."





REGRAVAÇÕES

Antes da pandemia, Nando Reis se preparava para cair na estrada com a turnê "Nando hits", apresentando os maiores sucessos da carreira. Naquela época, já fazia parte dos planos regravar algumas das canções em novo formato. Como os shows ainda não aconteceram, ele decidiu partir para o estúdio e trabalhar na reinterpretação de canções que ficaram conhecidas nas vozes de outros intérpretes.





Foi assim que nasceu o single da música "Um tiro no coração", gravada há 20 anos por Cássia Eller (1962-2001) e Sandra de Sá. A nova versão da canção é um dueto com a cantora Pitty. "Na hora em que entrei em estúdio para gravá-la, me deu vontade de fazer dela um dueto de novo. Então foi meio inesperado. Convidei a Pitty e ela topou, tudo remotamente", conta.





Nando Reis deverá lançar ainda neste ano novas versões de "Na estrada", gravada por Marisa Monte no disco "Verde, anil, amarelo, cor-de-rosa e carvão" (1994), e "Vou te encontrar", gravada por Paulo Miklos no disco "A gente mora no agora" (2017).





Outra parceria inédita que ele firmou recentemente foi com Marcos Valle. Os dois se reuniram ao longo de 2020 e escreveram 10 músicas. "Ele musicou e eu escrevi as letras. Nossa ideia é gravar, juntos, uma delas, e as outras chamar outros cantores para interpretar", conta.





Em 6 de agosto próximo, a animação “Mundo Bita'' lança uma parceria com Nando Reis, primeira inserção do artista de 58 anos no universo infantil. A música se chama "O morcego (Me perdoe a hora)", foi escrita por Chaps Melo e pertence ao repertório do álbum "Mundo Bita e os animais 2".





Nando não é o primeiro artista brasileiro a entrar no universo do desenho, que já lançou parcerias com Milton Nascimento, Alceu Valença, Lulu Santos e Ivete Sangalo. "Essa história foi um convite deles que me pegou muito de surpresa. Eu adoro ‘Mundo Bita’, quem me apresentou foi a minha neta, Gal. A música é muito astral", conta.





Outra novidade musical que envolve Nando Reis para as crianças é o disco da série "Rock your babies", que chegou às plataformas de streaming na última terça-feira (20/07). O álbum apresenta canções do repertório do artista traduzidas para o universo dos bebês. São 12 músicas, incluindo "Do seu lado", "N", "Sou dela", "Pra você guardei o amor", "All star" e "Segundo sol", todas elas em versão instrumental.





NANDO REIS

Show nesta sexta-feira (23/07), às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete). Os ingressos presenciais estão esgotados. Ingressos para a transmissão on-line: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Vendas: www.cinetheatrobrasil.com.br