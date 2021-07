Daparte faz show com público separado em mesas com boxes de vidro

Daparte se apresenta na sexta-feira, em espaço no Mineirão adaptado para shows com plateia afastada em mesas com boxes de vidro (foto: Diego Ruahn/Divulgação)





A banda Daparte também está empolgada para retomar os shows. Formado por João Ferreira (voz e guitarra), Juliano Alvarenga (voz e guitarra), Bernardo Cipriano (voz e teclado), Túlio Lima (voz e baixo) e Daniel Crase (bateria), o grupo está há mais de um ano longe dos palcos. A última apresentação que fizeram foi no festival Planeta Brasil, em janeiro de 2020, no Mineirão, mesmo lugar em que se apresentam nesta sexta-feira (23/07), no Dimensão Hall.





O espaço de eventos foi adaptado para o show e receberá até 400 pessoas, em mesas delimitadas por boxes de vidro. Os ingressos dão direito a uma mesa de quatro lugares distribuídos em três setores: front stage, meio e fundo. Também há possibilidade de comprar ingressos individuais, que dão direito aos setores meio e fundo.





"Todo mundo que vai trabalhar no evento foi testado. O espaço é formado por mesas distantes umas das outras, e as pessoas terão que ficar o show inteiro de máscara", explica João.





O repertório do show irá abarcar o disco de estreia da banda, "Charles" (2018), o EP "Como não se lembram" (2020) e os singles "Segundas intenções", "Iaiá", "Três da manhã", "Calma", "Pescador" e "Acrobata", que fazem parte do segundo álbum do grupo, que deve ser lançado até o final do ano.





ANIMAÇÃO

"Vamos tocar as músicas que as pessoas mais gostam e vamos passar por todos os últimos lançamentos da banda", conta Juliano. "Estamos muito animados em tocar as músicas do EP, por exemplo. Nunca tivemos a oportunidade de tocá-las ao vivo e elas foram muito pensadas para o palco", afirma.





A banda também pretende apresentar canções que fazem parte do disco inédito. Segundo João, são músicas "mais animadas, que têm muito a ver com essa volta". "Elas têm mais a ver com o momento que a gente está vivendo hoje, de retomada da vida. São mais alegres e solares. Por isso a gente resolveu guardá-las por mais tempo", comenta.





Apesar de ser tratado como um marco da retomada, a Daparte considera que o show desta sexta-feira é apenas um aceno para o que eles realmente querem fazer a partir do ano que vem: cair na estrada. "É o melhor que dá para fazer neste momento", comenta João.





O tempo que passaram em casa foi suficiente para a banda "mudar de fase". Por isso eles não veem a hora de colocar o novo disco na praça e reencontrar os fãs sem restrições, garantindo que já têm material para um terceiro disco.





Antes disso, eles pretendem fazer uma turnê em casas de shows menores fora de Minas Gerais. "Estamos conversando com profissionais de São Paulo e de Florianópolis para viabilizar essas apresentações. Queremos fazer uma turnê de verão depois de lançar o disco. Faremos o que for possível para que isso aconteça e a gente possa, finalmente, retomar a frequência de shows", diz Juliano.





DAPARTE

Show nesta sexta-feira (23/07), às 21h30, no Dimensão Hall, no Mineirão (Avenida Coronel Oscar Pachoal, s/nº, São Luiz). Ingressos: R$ 280 (mesa para 4 pessoas – front stage), R$ 220 (mesa para 4 pessoas – setor 2 meio), R$ 160 (mesa para 4 pessoas – setor 3 fundo), R$ 50 (ingresso individual – meio) R$ 40 (ingresso individual – fundo). Vendas pelo Sympla. Abertura da casa: 20h. Informações: (31) 97190-0433